Chi è più grande: Walmart o Amazon?

Nel mondo della vendita al dettaglio, due giganti sono emersi come attori dominanti: Walmart e Amazon. Entrambe le aziende hanno rivoluzionato il modo in cui le persone fanno acquisti, ma quando si tratta di determinare chi è più grande, la risposta non è così semplice come potrebbe sembrare.

Definizioni:

– Walmart: una multinazionale americana di vendita al dettaglio che gestisce una catena di ipermercati, grandi magazzini discount e negozi di alimentari.

– Amazon: una società tecnologica multinazionale americana che si concentra su e-commerce, cloud computing, streaming digitale e intelligenza artificiale.

Confronto delle entrate:

Quando si tratta di entrate, Walmart è tradizionalmente al primo posto. Nel 2020, Walmart ha registrato un fatturato totale di 559 miliardi di dollari, rendendola la più grande azienda al mondo in termini di fatturato. D’altra parte, Amazon ha registrato un fatturato totale di 386 miliardi di dollari nello stesso anno. Tuttavia, è importante notare che le entrate di Amazon sono cresciute a un ritmo molto più rapido di quelle di Walmart negli ultimi anni.

Capitalizzazione di mercato:

Mentre Walmart può avere un vantaggio in termini di entrate, Amazon lo supera in termini di capitalizzazione di mercato. La capitalizzazione di mercato è il valore totale delle azioni in circolazione di una società. Nel 2021, la capitalizzazione di mercato di Amazon ammontava a oltre 1.7 trilioni di dollari, rendendola una delle aziende di maggior valore al mondo. In confronto, la capitalizzazione di mercato di Walmart era di circa 400 miliardi di dollari.

FAQ:

D: Quale azienda ha una presenza fisica maggiore?

R: Walmart ha una presenza fisica più ampia con migliaia di negozi in tutto il mondo. Amazon, invece, opera principalmente online e ha meno negozi fisici.

D: Chi ha una presenza più forte nell’e-commerce?

R: Amazon è nota per la sua forte presenza nell'e-commerce e domina lo spazio di vendita al dettaglio online. Walmart ha investito molto nelle sue capacità di e-commerce per competere con Amazon.

D: Quale azienda ha una base di clienti più ampia?

R: Sia Walmart che Amazon hanno un'enorme base di clienti. Walmart attira un'ampia gamma di clienti con i suoi negozi fisici, mentre la piattaforma online di Amazon si rivolge a un pubblico globale.

In conclusione, determinare chi è più grande tra Walmart e Amazon dipende dalla metrica utilizzata. Mentre Walmart è leader in termini di entrate, Amazon lo supera in termini di capitalizzazione di mercato. Entrambe le aziende continuano a innovare e a competere ferocemente nel settore della vendita al dettaglio, plasmando il modo in cui facciamo acquisti nel mondo moderno.