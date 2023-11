Chi è più grande: Amazon o Walmart?

Nel mondo dei giganti del commercio al dettaglio spiccano due nomi: Amazon e Walmart. Questi colossi del settore hanno rivoluzionato il modo in cui le persone fanno acquisti, ma la domanda rimane: chi è più grande? Diamo uno sguardo più da vicino a questi titani del commercio e confrontiamo la loro dimensione, influenza e portata di mercato.

Amazon: Fondata da Jeff Bezos nel 1994, Amazon è nata come libreria online e si è rapidamente espansa fino a diventare un mercato globale. Oggi offre una vasta gamma di prodotti, tra cui elettronica, abbigliamento e generi alimentari. Amazon è diventato sinonimo di comodità, grazie alla spedizione veloce, all'ampia selezione di prodotti e all'interfaccia intuitiva. Il successo dell'azienda può essere attribuito alla sua attenzione alla soddisfazione del cliente e alla sua capacità di adattarsi alle mutevoli richieste dei consumatori.

Walmart: Fondato nel 1962 da Sam Walton, Walmart iniziò come un piccolo discount in Arkansas. Nel corso degli anni, è cresciuto fino a diventare il più grande rivenditore fisico al mondo, con migliaia di negozi in tutto il mondo. Walmart è noto per i suoi prezzi bassi, l'ampio assortimento di prodotti e la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Il successo dell'azienda risiede nella gestione efficiente della catena di fornitura e nella capacità di sfruttare le economie di scala.

Confronto delle dimensioni: Quando si tratta di entrate, Amazon ha superato Walmart negli ultimi anni. Nel 2020, Amazon ha registrato l’incredibile cifra di 386 miliardi di dollari di vendite nette, mentre le vendite nette di Walmart sono state pari a 559 miliardi di dollari. Tuttavia, è importante notare che Walmart detiene ancora il titolo di più grande datore di lavoro, con oltre 2.3 milioni di associati in tutto il mondo. Amazon, invece, impiega circa 1.3 milioni di persone.

Portata di mercato: Mentre Walmart domina lo spazio fisico di vendita al dettaglio, Amazon ha rivoluzionato l’e-commerce. La presenza online di Amazon le ha permesso di raggiungere clienti praticamente in ogni angolo del globo. Il suo programma di abbonamento Prime, che offre vantaggi come spedizione gratuita e servizi di streaming, ha attirato milioni di clienti fedeli. Walmart, tuttavia, ha fatto passi da gigante nel settore dell’e-commerce, investendo molto nella sua piattaforma online per competere frontalmente con Amazon.

FAQ:

D: Cosa sono le entrate?

R: I ricavi si riferiscono all'importo totale di denaro generato da un'azienda attraverso le sue attività commerciali, come la vendita di prodotti o servizi.

D: Qual è il fatturato netto?

R: Le vendite nette rappresentano le entrate totali generate da un'azienda al netto di eventuali resi, sconti o abbuoni.

D: Cos'è l'e-commerce?

R: L'e-commerce, abbreviazione di commercio elettronico, si riferisce all'acquisto e alla vendita di beni e servizi su Internet.

In conclusione, sia Amazon che Walmart sono giganti della vendita al dettaglio a pieno titolo. Sebbene Amazon abbia preso il comando in termini di entrate e dominio online, la presenza fisica di Walmart e la sua massiccia base di dipendenti non possono essere trascurate. Poiché il panorama della vendita al dettaglio continua ad evolversi, sarà affascinante vedere come questi due giganti plasmeranno il futuro dello shopping.