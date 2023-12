Chi ha inventato la tavola periodica degli elementi?

By

Titolo: Svelare le origini della tavola periodica degli elementi: un viaggio alla scoperta

Introduzione:

La tavola periodica degli elementi è uno strumento scientifico iconico che ha rivoluzionato la nostra comprensione degli elementi fondamentali della materia. Ma vi siete mai chiesti chi è responsabile di questa straordinaria impresa organizzativa? In questo articolo, approfondiamo l'affascinante storia della tavola periodica, esplorando i contributi di vari scienziati e facendo luce sull'enigmatica figura dietro la sua creazione.

La genesi della tavola periodica:

Il concetto di organizzazione degli elementi risale ai tempi antichi, quando le civiltà riconoscevano modelli nelle proprietà di determinate sostanze. Tuttavia, solo nel XIX secolo furono compiuti progressi significativi nella classificazione sistematica degli elementi.

1. Antoine Lavoisier:

Spesso definito il “padre della chimica moderna”, Antoine Lavoisier gettò le basi per lo sviluppo della tavola periodica. Alla fine del XVIII secolo compilò un elenco di 18 elementi conosciuti e li classificò in base alle loro proprietà, inclusi gas, metalli, non metalli e terra.

2. John Newlands:

A metà del XIX secolo, John Newlands propose la Legge delle Ottave, la quale suggeriva che gli elementi esibissero proprietà simili se disposti in ordine di peso atomico crescente. Sebbene il suo concetto fosse imperfetto, segnò un passo importante verso la creazione finale della tavola periodica.

3. Dmitri Mendeleev:

Il nome più sinonimo della tavola periodica è quello di Dmitri Mendeleev, un chimico russo. Nel 1869, Mendeleev pubblicò la sua opera rivoluzionaria, “Principi di chimica”, in cui presentò una tabella completa di elementi organizzati in base al peso atomico. Sorprendentemente, lasciò delle lacune per gli elementi da scoprire e ne predisse accuratamente le proprietà, guadagnandosi un ampio riconoscimento.

L'eredità di Mendeleev e l'evoluzione della tavola periodica:

La tavola periodica di Mendeleev servì da base per ulteriori progressi nel campo della chimica. Nel corso del tempo, gli scienziati hanno scoperto ulteriori elementi, portando a modifiche e perfezionamenti della tavola originale. Tra i contributori degni di nota alla sua evoluzione figurano Henry Moseley, Glenn T. Seaborg e l'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

FAQ:

Q1. Quanti elementi erano inizialmente inclusi nella tavola periodica di Mendeleev?

A1. La tavola originale di Mendeleev era composta da 63 elementi, disposti in ordine crescente di peso atomico.

Q2. Le previsioni di Mendeleev sugli elementi da scoprire si sono avverate?

A2. Sì, sorprendentemente, le previsioni di Mendeleev per elementi come gallio, germanio e scandio si sono dimostrate accurate quando sono state scoperte in seguito.

Q3. Chi ha scoperto l'ultimo elemento naturale da aggiungere alla tavola periodica?

A3. L'ultimo elemento presente in natura, il francio, fu scoperto da Marguerite Perey nel 1939.

Q4. Quanti elementi sono attualmente riconosciuti nella tavola periodica?

A4. A partire da ora, la tavola periodica comprende 118 elementi, inclusi elementi naturali e sintetici.

Conclusione:

La tavola periodica degli elementi rappresenta una testimonianza dell'ingegno e degli sforzi di collaborazione di numerosi scienziati nel corso della storia. Dalle prime classificazioni di Lavoisier alla rivoluzionaria tavola di Mendeleev, il viaggio di scoperta è stato un continuo perfezionamento ed espansione. Mentre continuiamo a esplorare le frontiere della chimica, la tavola periodica rimane uno strumento indispensabile, che guida la nostra comprensione dell'universo al suo livello più fondamentale.

Fonte:

– Royal Society of Chemistry: [https://www.rsc.org/periodic-table/]

– American Chemical Society: [https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/mendeleevs-periodic-table.html]