Nuove politiche in atto: la Casa Bianca mantiene la collaborazione con SpaceX di Elon Musk e condanna i commenti antisemiti

La Casa Bianca ha chiarito che, nonostante la recente spinta di commenti antisemiti sui social media da parte di Elon Musk, non vi è alcuna intenzione di abbandonare l'uso della tecnologia SpaceX o Starlink all'interno del Dipartimento della Difesa. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, John Kirby, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione nel settore privato, affermando che sarebbe insensato abbandonarla. Tuttavia, ha anche condannato la retorica di Musk, affermando che il governo non condona né è d'accordo con le osservazioni antisemite da lui espresse.

Mentre la Casa Bianca resta impegnata a utilizzare la tecnologia di Musk, grandi aziende come Apple e Disney hanno sospeso le loro spese pubblicitarie sulla piattaforma di social media dove Musk ha espresso le sue opinioni controverse. La reazione contro queste osservazioni evidenzia la crescente necessità di responsabilità e di comportamento responsabile da parte dei personaggi pubblici.

FAQ:

D: Qual è la posizione della Casa Bianca sui commenti antisemiti di Elon Musk?

R: La Casa Bianca ha condannato i commenti antisemiti di Elon Musk affermando che continuerà a collaborare con SpaceX e ad utilizzare la tecnologia Starlink.

D: Le grandi aziende stanno boicottando la piattaforma su cui Musk ha fatto questi commenti?

R: Sì, aziende come Apple e Disney hanno sospeso la spesa pubblicitaria sulla piattaforma dei social media.

D: Il governo federale riconsidererà i suoi contratti con le società di Musk?

R: Il governo non ha intenzione di abbandonare l’uso della tecnologia SpaceX o Starlink, ma non perdona la retorica antisemita espressa da Elon Musk.