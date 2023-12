Sommario:

Marte, il quarto pianeta a partire dal Sole, affascina da tempo l'immaginazione degli scienziati e degli appassionati di spazio. Nel corso degli anni, diversi robot sono stati inviati ad esplorare il Pianeta Rosso, ciascuno dei quali ha fornito dati e approfondimenti preziosi sulla sua composizione geologica e sul potenziale di sostegno alla vita. In questo articolo approfondiamo la storia dell'esplorazione di Marte e identifichiamo il primo robot che mise piede sulla sua superficie polverosa.

Quale robot ha esplorato per primo Marte?

Quando si tratta del primo robot ad esplorare Marte, l'onore va alle missioni Mars 2 e Mars 3 dell'Unione Sovietica, lanciate nel 1971. Queste missioni miravano non solo a orbitare attorno a Marte ma anche ad atterrare sulla sua superficie. Mentre Mars 2 si schiantò e il suo lander fu distrutto, Mars 3 atterrò con successo il 2 dicembre 1971, diventando il primo robot in assoluto ad esplorare il terreno marziano.

Mars 3 trasportava un piccolo rover chiamato Prop-M, progettato per attraversare la superficie e condurre esperimenti. Sfortunatamente, la missione del rover fu di breve durata, poiché cessò di trasmettere dati appena 20 secondi dopo l'atterraggio. Nonostante la sua breve esperienza, il risultato di Mars 3 ha segnato una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale, aprendo le porte a future missioni su Marte.

L'evoluzione dell'esplorazione di Marte

Da Mars 3, numerosi robot hanno seguito le sue orme, ognuno dotato di tecnologie sempre più avanzate per svelare i misteri del Pianeta Rosso. Missioni degne di nota includono il programma Viking della NASA negli anni '1970, che consisteva in due orbiter e due lander, e la missione Mars Pathfinder nel 1997, che dispiegò il fortunato rover Sojourner.

Negli ultimi anni, i rover marziani della NASA hanno raccolto molta attenzione e fatto scoperte rivoluzionarie. Al rover Sojourner sono succeduti Spirit e Opportunity, che hanno operato su Marte per diversi anni, ampliando notevolmente la nostra conoscenza della geologia e della storia del pianeta. L'aggiunta più recente alla flotta di rover su Marte della NASA è Curiosity, che è atterrato nel 2012 e continua ad esplorare la superficie marziana fino ad oggi.

Inoltre, anche altri paesi si sono uniti alla corsa per esplorare Marte. La missione ExoMars dell'Agenzia spaziale europea (ESA), in collaborazione con la russa Roscosmos, mira a cercare segni di vita passata o presente su Marte. La missione include il Trace Gas Orbiter, arrivato su Marte nel 2016, e il rover Rosalind Franklin, il cui lancio è previsto per il 2022.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quanti robot hanno esplorato Marte?

R: Diversi robot hanno esplorato Marte nel corso degli anni, compresi quelli del programma Viking della NASA, della missione Mars Pathfinder e delle missioni in corso del rover Curiosity.

D: Qual è lo scopo di esplorare Marte con i robot?

R: Esplorare Marte con i robot consente agli scienziati di raccogliere dati sulla geologia, sul clima e sul potenziale di sostentamento della vita del pianeta. Ci aiuta a comprendere la storia del pianeta e fornisce preziose informazioni per potenziali future missioni umane.

D: Ci sono prossime missioni su Marte?

R: Sì, ci sono diverse prossime missioni pianificate per Marte. Il lancio del rover Perseverance della NASA è previsto per il 2020, con l'obiettivo di indagare ulteriormente l'abitabilità del pianeta e raccogliere campioni per un potenziale ritorno sulla Terra. Anche la missione ExoMars dell'ESA, come accennato in precedenza, prevede il lancio del suo rover nel 2022.

D: I robot su Marte possono essere controllati dalla Terra?

R: Sì, i robot su Marte possono essere controllati dalla Terra, ma a causa della distanza significativa tra i due pianeti, c'è un ritardo nell'invio dei comandi e nella ricezione dei dati. Questo ritardo può variare da pochi minuti a oltre 20 minuti, a seconda delle posizioni relative della Terra e di Marte.

Fonte:

– NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/mars/main/index.html

– ESA: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars