Qual è il vecchio Walmart o Sam's Club?

Nel mondo dei giganti della vendita al dettaglio, Walmart e Sam's Club sono diventati nomi familiari, offrendo una vasta gamma di prodotti a prezzi convenienti. Ma vi siete mai chiesti quale di questi due giganti del commercio al dettaglio sia arrivato prima? Approfondiamo la storia di questi giganti della vendita al dettaglio per scoprirlo.

Walmart: Fondato nel 1962 da Sam Walton, Walmart iniziò come un piccolo discount a Rogers, nell'Arkansas. Con l'obiettivo di fornire prodotti convenienti ai clienti, Walmart ha rapidamente ampliato le proprie attività negli Stati Uniti. Oggi è diventato il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, con migliaia di negozi in tutto il mondo.

Sam's Club: Nel 1983, Sam Walton decise di avventurarsi nel mercato all'ingrosso e aprì il primo Sam's Club a Midwest City, Oklahoma. Sam's Club mirava a soddisfare le piccole imprese e i singoli clienti che desideravano acquistare in grandi quantità. Offriva un modello basato sull'abbonamento, fornendo l'accesso a un'ampia gamma di prodotti a prezzi all'ingrosso.

Allora, quale è più vecchio?

Walmart è più vecchio di Sam's Club. Walmart è stata fondata nel 1962, mentre Sam's Club è stato fondato nel 1983, più di due decenni dopo. Tuttavia, è importante notare che sia Walmart che Sam's Club fanno parte dello stesso impero di vendita al dettaglio, poiché Sam Walton ha fondato entrambe le società.

FAQ:

D: Cos'è un discount?

R: Un discount è un esercizio di vendita al dettaglio che offre prodotti a prezzi inferiori rispetto ai tradizionali negozi al dettaglio. Questi negozi spesso si concentrano sul fornire un buon rapporto qualità-prezzo offrendo sconti e offerte per attirare i clienti.

D: Cos'è un mercato all'ingrosso?

R: Un mercato all'ingrosso è un luogo in cui le merci vengono vendute in grandi quantità a rivenditori, aziende o individui che acquistano all'ingrosso. I mercati all’ingrosso offrono in genere prezzi unitari più bassi rispetto ai negozi al dettaglio.

D: Chiunque può fare acquisti al Sam's Club?

R: Sebbene Sam's Club sia rivolto principalmente alle piccole imprese, è aperto a chiunque sia titolare di un abbonamento. Gli individui possono acquistare un abbonamento per avere accesso alla vasta gamma di prodotti disponibili a prezzi all'ingrosso.

In conclusione, Walmart è il più vecchio dei due giganti della vendita al dettaglio, essendo stato fondato nel 1962. Sam's Club, d'altro canto, è stato fondato nel 1983 come club all'ingrosso rivolto ad aziende e privati ​​che volevano acquistare all'ingrosso. Sia Walmart che Sam's Club continuano a prosperare, fornendo ai clienti prodotti convenienti e un'ampia varietà di scelte.