La battaglia inizia alla fattoria di Finnegan: quarti di finale della famiglia più in forma d'Irlanda

Preparati per uno scontro carico di adrenalina mentre i quarti di finale di Ireland's Fittest Family iniziano in una nuova ed emozionante location: The Farm, situata nella pittoresca Boyne Valley di Co Meath. Questa fattoria di patate di quinta generazione non solo fornirà uno scenario unico per la feroce competizione, ma metterà anche alla prova l'abilità fisica e mentale delle restanti quattro famiglie in lizza per un ambito posto nella semifinale.

Da Tipperary abbiamo la famiglia Byrnes, nota per le sue impressionanti capacità atletiche nella maratona e nelle competizioni Ironman. La famiglia Bonnar di Waterford, con la pesante sconfitta della scorsa stagione che pesa sulla loro mente, è determinata a mettersi alla prova e mostrare il proprio vero potenziale. A loro si uniscono la famiglia Peters, anche lei di Waterford, ansiosa di riprendersi dalla loro deludente performance nella stagione 10. E, ultima ma non meno importante, la famiglia Murphy di Carlow, che non sta lasciando nulla di intentato nella sua ricerca della vittoria, andando anche a fino a sacrificare i loro amati biscotti.

Con un lanciatore vincitore di tutta l'Irlanda come parte della loro formazione, i Bonnar sono pronti ad affrontare qualsiasi sfida a testa alta e a dimostrare le loro eccezionali capacità. Ogni famiglia è pronta a superare i propri limiti, mettendo in mostra i propri punti di forza individuali in attività che vanno dal kayak al frisbee finale. Questa stagione promette di essere ricca di eccitazione e adrenalina, poiché queste straordinarie famiglie si affronteranno in straordinarie sfide fisiche.

Sintonizzati su RTÉ One e RTÉ Player domenica 26 novembre alle 6:30 per assistere all'azione mozzafiato e prendere parte all'indimenticabile viaggio verso l'incoronazione della famiglia più adatta d'Irlanda. Non perdere un solo momento di questa stagione elettrizzante, dove determinazione, passione e impegno costante convergono per creare un'esperienza indimenticabile sia per i partecipanti che per gli spettatori.

Domande frequenti (FAQ)

D: Dove si svolgeranno i quarti di finale dell'Ireland's Fittest Family?

R: I quarti di finale si terranno al The Farm, situato nella contea di Meath, in Irlanda.

D: Quali famiglie parteciperanno ai quarti di finale?

R: Le famiglie partecipanti includono la famiglia Byrnes di Tipperary, la famiglia Bonnar di Waterford, la famiglia Peters di Waterford e la famiglia Murphy di Carlow.

D: Quando posso guardare i quarti di finale dell'Ireland's Fittest Family?

A: I quarti di finale andranno in onda su RTÉ One e RTÉ Player domenica 26 novembre alle 6:30.