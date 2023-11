È venuto prima Sams o Walmart?

Nel mondo dei giganti del commercio al dettaglio spiccano due nomi: Sam's Club e Walmart. Entrambe queste società sono diventate nomi familiari, offrendo una vasta gamma di prodotti a prezzi convenienti. Ma quale è venuto prima? Immergiamoci nella storia di questi giganti della vendita al dettaglio per scoprirlo.

La nascita del club di Sam

Sam's Club, un club di magazzini al dettaglio riservato ai soli membri, in realtà è nato prima di Walmart. È stata fondata da Sam Walton nel 1983, con l'apertura del primo negozio a Midwest City, Oklahoma. Sam's Club mirava a fornire alle piccole imprese e ai privati ​​l'opportunità di acquistare prodotti in grandi quantità a prezzi scontati. Il concetto guadagnò rapidamente popolarità e il Sam's Club si espanse rapidamente negli Stati Uniti.

L'ascesa di Walmart

Walmart, d'altra parte, è stata fondata da Sam Walton nel 1962. Il primo negozio Walmart ha aperto i battenti a Rogers, nell'Arkansas. Inizialmente, Walmart era un discount che offriva un'ampia varietà di prodotti a prezzi bassi. Nel corso del tempo, Walmart è cresciuto fino a diventare il gigante della vendita al dettaglio che conosciamo oggi, con migliaia di negozi in tutto il mondo.

La connessione tra Sam's Club e Walmart

Sebbene Sam's Club e Walmart siano entità separate, fanno entrambi parte della più grande società Walmart Inc.. Sam's Club opera come filiale di Walmart, rivolgendosi a uno specifico segmento di mercato con il suo modello di magazzino basato sull'abbonamento. Questa connessione consente ad entrambe le società di sfruttare le proprie risorse e fornire ai clienti una gamma diversificata di prodotti e servizi.

FAQ

D: Chiunque può fare acquisti al Sam's Club?

R: No, Sam's Club è un club riservato ai soci. L’adesione è comunque aperta sia ai privati ​​che alle imprese.

D: Sam's Club e Walmart sono la stessa azienda?

R: Sebbene facciano entrambi parte di Walmart Inc., Sam's Club e Walmart sono entità di vendita al dettaglio separate con operazioni distinte.

D: Posso utilizzare il mio abbonamento Walmart al Sam's Club?

R: No, Walmart e Sam's Club hanno programmi di abbonamento separati. Un abbonamento Walmart non garantisce l'accesso al Sam's Club e viceversa.

In conclusione, Sam's Club è arrivata prima di Walmart, fondata nel 1983. Tuttavia, entrambe le società sono cresciute sotto l'egida di Walmart Inc., offrendo ai clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi. Che tu stia cercando acquisti all'ingrosso o elementi essenziali di tutti i giorni, sia Sam's Club che Walmart sono diventati destinazioni di riferimento per milioni di acquirenti in tutto il mondo.