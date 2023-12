Vivi la magia della parata in barca con deliziose opzioni ristorative a Dana Point

L'annuale parata di luci in barca al porto di Dana Point è tornata ed è più bella che mai. Quest'anno, con il tema Candyland, il porto si trasformerà in un bizzarro paese delle meraviglie per le vacanze. Mentre ti godi lo spettacolo abbagliante delle navi illuminate che navigano attraverso il porto, assicurati di soddisfare le tue voglie con del cibo delizioso dai ristoranti locali.

Beach Harbour Pizza è il luogo perfetto per uno spuntino veloce e conveniente. Prendi una torta intera o una pizza al taglio e trova un posto accogliente vicino all'acqua per goderti la sfilata. Se stai cercando un'esperienza culinaria informale, vai a The Brig per colazioni, hamburger, pasta e piatti a base di pesce. Sebbene non offra viste sulla parata, il patio offre un'atmosfera rilassata.

Per i più golosi, dai un'occhiata a Coffee Importers / Scoop Deck. Questo famoso locale offre gelati Lappert, bevande al caffè fatte a mano, panini e succhi di frutta. Situato vicino al molo, è una scelta eccellente per assistere alla sfilata delle barche. El Torito, una famosa catena alimentare messicana, offre fantastiche viste sul porto. Concediti margarita e tacos mentre ti godi lo spettacolo di luci.

Se sei un appassionato di vino, Frisby Cellars è assolutamente da visitare. Situata sul lato più meridionale del porto, questa sala di degustazione offre vini ottenuti da uve Paso Robles. Abbina il tuo vino ad alcuni deliziosi formaggi e carni. Per un'esperienza culinaria più formale, Gemmell's è il posto giusto. Questo ristorante franco-continentale offre una varietà di piatti, tra cui scampi e carré di agnello arrosto.

Glasspar, un ristorante raffinato proprio di fronte al porto, vanta un menu a base di pesce. Non perderti i cocktail stagionali delle vacanze. Harpoon Henry's è un'altra ottima opzione con un patio riscaldato e finestre che offrono la migliore vista dello spettacolo di luci. Concediti un cocktail di gamberetti giganti, hamburger, pesce e patatine o una varietà di piatti a base di pesce.

Altri punti ristoro nella zona includono la famosa taverna americana di Jimmy per abbondanti piatti americani e il mercato del pesce di Jon per deliziosi fish and chips.

Rendi la parata delle luci in barca di quest'anno a Dana Point un'esperienza memorabile concedendoti le deliziose opzioni ristorative disponibili vicino al percorso della parata. Non dimenticare di chiamare in anticipo per verificare la disponibilità ed effettuare prenotazioni.