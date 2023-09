Xur ritorna con una selezione rinnovata di esotici e leggendari

Questo fine settimana, Xur ha fatto la sua comparsa in Destiny 2 con una nuova selezione di oggetti di classe esotica e leggendaria. Mentre i giocatori continuano la loro avventura della Stagione 22, Xur offre l'opportunità di acquisire nuovi rotoli di armature esotiche, un'arma esotica perduta e altri oggetti da aggiungere alla tua collezione.

Per trovare Xur questa settimana, vai su Nessus e dirigiti verso la tomba dell'osservatore. Una volta arrivato, cerca un grande albero con muschio rosa sul lato destro dell'area. Sali sul suo ramo grande e piatto e troverai Xur che ti aspetta.

Per la sua arma, Xur offre il Crimson, un eccellente cannone portatile per il tuo slot Kinetic. Questa potente arma spara una raffica di tre colpi e si ricarica istantaneamente in caso di uccisioni di precisione. I cacciatori possono raccogliere l'armatura per le gambe Gemini Jester, i Titani possono afferrare l'elmo Elmo di Saint-14 e gli Stregoni possono acquistare l'elmo Corona delle Tempeste.

Xur offre anche la missione Xenology, che può essere completata partecipando a Vanguard Ops o vincendo partite del Crogiolo e Azzardo. Completando questa missione, i giocatori possono guadagnare un codice esotico, che può essere utilizzato per ottenere gli oggetti esotici desiderati dal Maestro Rahool.

Oltre alle offerte esotiche, Xur ha una varietà di armi e armature leggendarie disponibili per l'acquisto. Dai lanciagranate ai cannoni portatili, esiste una gamma di opzioni adatte a diversi stili di gioco.

Non perdere l'opportunità di migliorare il tuo arsenale e completare la tua collezione. Visita Xur prima che scompaia durante il ripristino settimanale.

