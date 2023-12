Tendenze meteorologiche nel New Jersey: uno sguardo al passato e al futuro

Riepilogo: riflettendo sugli ultimi quattro inverni nel New Jersey, possiamo vedere una vasta gamma di modelli meteorologici, da temperature storicamente calde e nevicate minime a violente bufere di neve e condizioni miti. Mentre si anticipa il prossimo inverno, gli esperti avvertono che è difficile prevedere con certezza cosa aspettarsi. Il clima imprevedibile del New Jersey rende essenziale che i residenti siano preparati per qualsiasi scenario.

2023: un inverno inaspettatamente caldo

Lo scorso inverno, il New Jersey ha vissuto un’anomalia in termini di tempo. Con una temperatura media di 38.5 gradi, è stato classificato come il secondo inverno più mite nella storia dello stato. Il caldo insolito si è esteso fino a febbraio, che è diventato il più caldo mai registrato, con una temperatura media di 40 gradi. Inoltre, le nevicate sono state minime, con una media totale in tutto lo stato di soli 3 pollici, la seconda più bassa della storia. Mentre ci avviciniamo alla nuova stagione, sarà interessante osservare se questa tendenza persisterà.

2021-2022: il South Jersey supera il North Jersey in caso di nevicate

In rari casi, il South Jersey ha ricevuto più nevicate del North Jersey durante questo inverno. Con una nevicata media di 24.8 pollici, il South Jersey ha superato i 22.7 pollici del North Jersey. Giorni specifici come il 28 gennaio 2022 hanno visto la contea di Atlantic ricevere più neve della contea di Bergen. La ricerca della Rutgers University ha indicato una media di nevicate in tutto lo stato di 20.4 pollici, leggermente al di sotto della media. La temperatura invernale è stata in media di 35.6 gradi, 1.7 gradi sopra la norma.

2020-2021: La feroce tempesta di febbraio

Guardando indietro a tre anni fa, febbraio è stato un mese da record per il North Jersey. In alcune città si sono verificati fino a 2 piedi di neve durante il primo fine settimana e in alcune aree nelle contee di Morris e Sussex sono caduti oltre 30 pollici. Le nevicate sono continuate per tutto il mese, con una media di 36.9 pollici in sette contee del North Jersey, rendendolo il febbraio più nevoso degli ultimi 128 anni. Il South Jersey ha ricevuto meno neve, contribuendo a un totale di 29.7 pollici in tutto lo stato. La temperatura media invernale era di 34.3 gradi.

2019-2020: un inverno mite

Durante questa stagione nevosa, il New Jersey ha registrato nevicate inferiori alla media, con una media a livello statale di 4.7 pollici. L'inverno è stato anche caratterizzato come uno degli anni più caldi nella storia del New Jersey.

Guardando al futuro: previsioni incerte

Il climatologo statale Dr. David Robinson sottolinea l'imprevedibilità del clima del New Jersey. Anche se ritiene improbabile che si verifichi un’altra stagione con scarse nevicate consecutive, riconosce che la certezza è impossibile. Il modello El Nino del Pacifico tropicale potrebbe avere un impatto sui livelli delle precipitazioni. In definitiva, le temperature determineranno la quantità di nevicate nel prossimo inverno. Indipendentemente dall’andamento del tempo, è fondamentale che i residenti rimangano vigili, si raggruppino e diano priorità alla sicurezza sulle strade per tutta la stagione.