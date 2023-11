Dove vivono gli eredi di Walmart?

Nel regno degli individui più ricchi del mondo, gli eredi di Walmart occupano senza dubbio una posizione di rilievo. In quanto discendenti del fondatore di Walmart, Sam Walton, hanno ereditato un'enorme fortuna e sono diventati nomi familiari a pieno titolo. Ma dove chiamano casa esattamente questi eredi miliardari?

Gli eredi Walmart, comprendenti la famiglia Walton, sono sparsi in varie località degli Stati Uniti. La residenza principale della famiglia è a Bentonville, Arkansas, dove si trova la sede di Walmart. Questa piccola città nell'angolo nord-occidentale dello stato funge da epicentro dell'impero economico della famiglia. Bentonville ospita anche il Crystal Bridges Museum of American Art, fondato da Alice Walton, una delle ereditiere Walmart.

Tuttavia, gli eredi di Walmart non si limitano esclusivamente all’Arkansas. Hanno anche stabilito residenze in altre parti del paese. Ad esempio, Alice Walton ha un ranch a Millsap, in Texas, mentre suo fratello, Jim Walton, risiede a Bentonville e possiede anche un ranch a Mineral Wells, in Texas. Nel frattempo, Rob Walton, il figlio maggiore di Sam Walton, vive a Paradise Valley, in Arizona.

In conclusione, sebbene gli eredi di Walmart risiedano principalmente a Bentonville, in Arkansas, hanno case anche in altre parti degli Stati Uniti. La loro ricchezza e influenza si estendono ben oltre la loro residenza principale, poiché continuano a plasmare il settore della vendita al dettaglio e a dare un contributo significativo alle comunità che chiamano casa.