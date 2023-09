La storia mai raccontata delle prime donne astronaute americane: rompere le barriere e raggiungere nuove vette

In "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush esplora il viaggio di sei donne straordinarie che hanno infranto il soffitto di vetro nel mondo dell'esplorazione spaziale dominato dagli uomini. Grush sfida la narrativa prevalente del predominio maschile bianco nella corsa allo spazio ed evidenzia il contributo significativo di queste donne, che facevano parte della prima classe della NASA a includere le donne.

Grush si concentra sulle vite di Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon e Shannon Lucid. Queste donne si unirono al corpo degli astronauti della NASA nel 1978 ed erano determinate a raggiungere altezze che prima erano loro proibite.

"The Six" offre uno sguardo sulle loro motivazioni ed esitazioni, offrendo spunti sui momenti in cui ogni donna si rese conto che avrebbe potuto fare domanda per diventare un'astronauta. Grush descrive il processo di selezione come un passo significativo verso la diversità, sebbene la classe fosse ancora prevalentemente composta da uomini bianchi.

Il libro affronta anche le sfide che queste donne hanno dovuto affrontare, tra cui l’attenzione sessista dei media, la speculazione sciovinista sul romanticismo e il sesso nello spazio e la lotta per bilanciare la vita personale e professionale. Grush fornisce esempi della loro resilienza e determinazione di fronte alle avversità, come la battaglia di Ride per proteggere la sua privacy e salute mentale sotto il controllo dei media.

“The Six” evidenzia anche il ruolo cruciale svolto dai sostenitori della diversità all’interno e all’esterno della NASA. Ruth Bates Harris, una dipendente della NASA, ha criticato coraggiosamente l'agenzia per la sua mancanza di diversità. Ricevono un riconoscimento anche le Mercury 13, un gruppo di donne che si sottoposero a rigorosi test all'inizio degli anni '1960 per dimostrare che erano capaci di essere astronaute.

Grush incorpora le esperienze quotidiane degli astronauti, rivelando gli aspetti sorprendentemente banali del loro lavoro. Hanno testato tute spaziali, manovrato bracci robotici e affrontato le complessità del lavoro con colleghi maschi che esponevano calendari pin-up sulle porte dei loro uffici.

Sebbene il libro non sia privo di pericoli e tragedie, Grush sottolinea il coraggio e la perseveranza che trascendono il genere e la razza. Il disastro del Challenger serve a ricordare i rischi inerenti all'esplorazione spaziale e l'ultimo sacrificio compiuto da Resnik.

Con una ricerca meticolosa e una narrazione avvincente, “The Six” amplia la nostra comprensione della corsa allo spazio e sfida le nozioni tradizionali su chi può appartenere a “l’intera famiglia dell’umanità”.

Fonte: The New York Times