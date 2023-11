Black Friday 2023: preparati per l'esperienza di acquisto definitiva

Il Black Friday, l'attesissimo shopping stravagante, è proprio dietro l'angolo. Come sempre, questo evento promette di portare sconti incredibili e offerte straordinarie su una vasta gamma di prodotti. Che tu stia cercando gli ultimi gadget tecnologici, abiti eleganti, articoli per la casa o giocattoli, il Black Friday 2023 è il giorno da segnare sul tuo calendario.

Quando è il Black Friday 2023?

Il Black Friday 2023 è previsto per il 24 novembre, il giorno immediatamente successivo al Ringraziamento. Mancano solo poche settimane, è ora di iniziare a preparare la lista della spesa e prepararsi ad approfittare degli incredibili sconti.

Cosa puoi aspettarti da Amazon?

Amazon, il colosso della vendita al dettaglio, è rinomato per le sue offerte del Black Friday. Offriranno una miriade di fantastici sconti in varie categorie. Dall'elettronica alla moda, dagli articoli per la casa all'intrattenimento, Amazon ti copre. Tieni d'occhio i prossimi annunci sul loro sito web per ulteriori informazioni.

Come puoi assicurarti di non perdere le offerte?

Per stare al passo con i tempi e assicurarti di non perdere nessuna offerta del Black Friday, Amazon offre diverse opzioni convenienti. Puoi iniziare a sfogliare presto la loro pagina Offerte per offerte esclusive. Inoltre, se disponi di un dispositivo Alexa, puoi ricevere notifiche di offerte personalizzate fino a 24 ore in anticipo in base alla tua lista dei desideri, ai carrelli e agli elenchi Salvati per dopo. Puoi anche chiedere ad Alexa di ricordarti quando le offerte vengono pubblicate o effettuare un acquisto direttamente tramite il dispositivo.

Come puoi iscriverti a Prime in tempo per il Black Friday?

Se vuoi godere appieno dei vantaggi dell'abbonamento Prime di Amazon durante le festività natalizie e oltre, ora è il momento perfetto per iscriverti. Con Prime avrai accesso a consegna rapida e gratuita, offerte esclusive e una vasta gamma di opzioni di intrattenimento.

Per soli $ 14.99 al mese o $ 139 all'anno, chiunque negli Stati Uniti può diventare un membro Prime. In alternativa, puoi iniziare una prova gratuita di 30 giorni per sperimentare i vantaggi prima di impegnarti. Gli studenti universitari possono anche avvalersi di una prova di sei mesi di Prime Student per soli $ 7.49 al mese o $ 69 all'anno. Inoltre, i destinatari idonei dell'assistenza governativa possono aderire all'Accesso Prime per $ 6.99 al mese.

Non perdere l'incredibile risparmio e la comodità offerti da Amazon Prime. Iscriviti ora per iniziare a esplorare un mondo di intrattenimento, offerte esclusive e molto altro ancora.

Domande frequenti (FAQ)

Quando è il Black Friday 2023?

Il Black Friday 2023 cade il 24 novembre, il giorno dopo il Ringraziamento.

Che tipo di offerte posso aspettarmi di vedere su Amazon durante il Black Friday?

Amazon offrirà una vasta gamma di offerte in varie categorie. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni.

Come posso assicurarmi di non perdere le offerte?

Controlla la pagina delle offerte di Amazon per le prime offerte. Puoi anche ricevere notifiche di offerte personalizzate da Alexa in base alla tua lista dei desideri, ai carrelli o agli elenchi Salvati per dopo. Basta chiedere ad Alexa: "Quali sono le mie offerte?" Puoi anche chiedere ad Alexa di ricordarti le offerte o di effettuare un acquisto per te.

Come posso iscrivermi ad Amazon Prime?

Per iscriverti ad Amazon Prime, puoi sottoscrivere un abbonamento mensile a $ 14.99 al mese o un abbonamento annuale a $ 139 all'anno. In alternativa, puoi iniziare una prova gratuita di 30 giorni se sei idoneo. Gli studenti universitari e i destinatari idonei dell'assistenza governativa hanno le proprie opzioni di abbonamento speciali. Visita il sito web di Amazon per saperne di più sugli abbonamenti e sugli sconti Prime.