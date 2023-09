Cosa aspettarsi dal prossimo aggiornamento software iOS 17

Con l'imminente evento keynote di Apple "Wonderlust" che sarà trasmesso in live streaming il 12 settembre, i consumatori attendono con impazienza il rilascio di nuovo hardware, inclusa la serie iPhone 15. Insieme ai nuovi dispositivi, Apple introduce sempre nuovi software per i propri prodotti. Quest'anno l'attenzione è rivolta al rilascio di iOS 17, annunciato a giugno alla Worldwide Developers Conference (WWDC).

Sviluppatori e beta tester pubblici hanno avuto l'opportunità di provare davanti al grande pubblico la nuova versione di iOS sia per iPhone che per iPad. Finora, ci sono state otto versioni beta per gli sviluppatori e sei versioni beta pubbliche dopo la versione limitata. Il software ha subito numerosi miglioramenti e correzioni di bug in base al feedback degli utenti durante la fase di beta testing.

Per quanto riguarda la data di rilascio ufficiale, il sito Web di Apple afferma semplicemente "questo autunno". Tuttavia, non è stata fornita alcuna data di rilascio specifica a partire dall'11 settembre. È lecito ritenere che il rilascio avverrà più o meno nello stesso periodo della nuova serie iPhone 15.

Sia iOS 17 che iPadOS 17 sono disponibili per i membri del programma per sviluppatori Apple sin dal keynote della WWDC del 5 giugno. Le beta pubbliche sono state rese disponibili il 12 luglio. Il rapporto di Bloomberg suggerisce che entrambi gli aggiornamenti software verranno rilasciati contemporaneamente.

Si prevede che iOS 17 introdurrà diverse nuove funzionalità e miglioramenti per migliorare l'esperienza dell'utente. Tuttavia, i dettagli specifici su queste funzionalità non sono stati divulgati ufficialmente. Gli utenti possono aspettarsi un'interfaccia più raffinata e intuitiva, prestazioni migliorate, funzionalità avanzate di privacy e forse nuove funzionalità in linea con l'impegno di Apple verso un design incentrato sull'utente.

In conclusione, il rilascio di iOS 17 insieme alla serie iPhone 15 è molto atteso. L'impegno di Apple per la qualità e il miglioramento continuo è evidente dalle numerose versioni beta e dal feedback degli utenti. Mentre aspettiamo con ansia il rilascio ufficiale, è emozionante immaginare i miglioramenti e le funzionalità che iOS 17 porterà sui nostri amati dispositivi Apple.

Fonte:

– Conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC) – Apple

– Bloomberg riporta il rilascio di iOS 17