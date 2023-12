Margot Robbie e Cillian Murphy riflettono sul successo al botteghino in un'intervista congiunta

In un'intervista esclusiva con Variety, Margot Robbie e Cillian Murphy si sono incontrate per discutere dei loro recenti successi al botteghino e di come i loro film, “Barbie” e “Oppenheimer”, abbiano inaspettatamente aumentato le reciproche vendite di biglietti. Nonostante le forti differenze tra i loro film, “Barbie” di Robbie e “Oppenheimer” di Murphy hanno entrambi messo in mostra l'originalità dei registi e catturato l'interesse del pubblico.

Durante la conversazione, Robbie ha rivelato di aver sempre creduto nel potenziale successo del film “Barbie”, con Greta Gerwig al timone. Ha spiegato che il coinvolgimento di Gerwig è stato essenziale, poiché la sua visione unica ha elevato il film oltre le aspettative. Murphy, d'altro canto, ha ammesso di non aver previsto un interesse così diffuso per un film sulla realizzazione della bomba atomica. La determinazione di Christopher Nolan nel pubblicare “Oppenheimer” come uno dei maggiori blockbuster estivi ha contribuito al suo fascino.

È interessante notare che entrambi i film sono usciti lo stesso giorno, il che inizialmente ha suscitato preoccupazioni sui numeri concorrenti al botteghino. Tuttavia, Robbie e Murphy hanno riconosciuto la sinergia tra “Barbie” e “Oppenheimer” e credevano che la doppia fatturazione avrebbe creato un abbinamento perfetto. Il pubblico ha abbracciato questa idea e molti hanno scelto di guardare entrambi i film in successione.

Il successo di questi film ha anche evidenziato il desiderio del pubblico per i prossimi progetti di Chris Nolan e Greta Gerwig. Robbie e Murphy hanno riconosciuto l'entusiasmo generato da questi acclamati registi, che ha contribuito ad aumentare l'interesse travolgente per i rispettivi film.

In conclusione, l'inaspettata collaborazione tra “Barbie” e “Oppenheimer” ha dimostrato che l'originalità e la creatività possono prosperare nell'industria cinematografica. L'intervista congiunta di Robbie e Murphy ha offerto uno sguardo sulle loro esperienze e sui fattori che hanno portato al successo senza precedenti dei loro film al botteghino.