Valve riceve la certificazione radio per un nuovo progetto hardware in Corea del Sud

Valve, la società di giochi nota per i suoi progetti hardware come Valve Index e Steam Deck, ha recentemente ricevuto la certificazione radio in Corea del Sud per un nuovo dispositivo hardware. I dettagli sul dispositivo sono scarsi, l'unica informazione disponibile è che si tratta di un "dispositivo wireless specifico a bassa potenza" che opera nella banda di frequenza 5Ghz con funzionalità LAN wireless. Il dispositivo viene denominato "1030", seguendo la convenzione di denominazione dei precedenti prodotti Valve come Valve Index (nome modello 1007) e Steam Deck (nome modello 1010).

Sebbene le informazioni limitate lascino spazio a speculazioni, è improbabile che questo nuovo dispositivo sia una versione aggiornata di Steam Deck, poiché è troppo presto per un aggiornamento del prodotto. La maggior parte degli esperti ritiene che Valve potrebbe avventurarsi di nuovo nello spazio della realtà virtuale con un altro visore VR. Ci sono stati segnali che indicano un calo delle vendite di Valve Index, insieme alle recenti assunzioni di team hardware presso Valve, il che suggerisce che un nuovo visore VR potrebbe essere in lavorazione.

Sebbene la certificazione implichi che Valve potrebbe essere prossima al lancio di questo nuovo dispositivo, è importante notare che Valve ha una storia di progetti accantonati. Tuttavia, dato il precedente successo delle loro iniziative hardware, è probabile che questo nuovo dispositivo vedrà la luce.

Al momento non è stata rilasciata alcuna informazione ufficiale da parte di Valve riguardo questo nuovo dispositivo. Tuttavia, visti i tempi relativamente brevi tra la certificazione e il lancio dei precedenti progetti hardware Valve, potremmo aspettarci alcune novità nel prossimo futuro.

