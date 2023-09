La prima missione solare dedicata dell'India, Aditya-L1, si avvicina all'osservazione del sole

By

Il programma spaziale indiano ha raggiunto un'altra pietra miliare con il lancio nello spazio di Aditya-L1, la prima missione solare del Paese, lanciata con successo il 2 settembre. La navicella spaziale, che prende il nome dalla parola sanscrita per "Sole", ha completato tre delle sue cinque manovre verso la Terra. e ora si sta preparando per la sua prossima mossa il 15 settembre.

L'Aditya-L1 è stato lanciato dal Centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota utilizzando il Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57), che è un rinomato cavallo di battaglia dell'Indian Space Research Organization (ISRO). Questo lancio avviene appena dieci giorni dopo lo sbarco di Chandrayaan-3, la missione lunare indiana, nella regione del polo meridionale.

Dotato di sette distinti carichi utili sviluppati dall'ISRO e da istituzioni accademiche, l'Aditya-L1 è progettato per studiare l'atmosfera del Sole e il suo impatto sulla meteorologia spaziale. Questi strumenti forniranno dati preziosi sulle tempeste magnetiche solari e sui loro effetti sull’ambiente intorno alla Terra.

Attualmente situata su un'orbita di 282 km x 40225 km, si prevede che la sonda raggiungerà il punto lagrangiano 1 (L1) in circa quattro mesi. L1 è un punto nello spazio tra la Terra e il Sole che consente l'osservazione continua del Sole. Una volta raggiunto L1, Aditya-L1 verrà posizionato in un'orbita aureola, fornendo agli scienziati un accesso ininterrotto per studiare il Sole.

La missione Aditya-L1 segna un risultato significativo per il programma spaziale indiano. Non solo dimostra le capacità del Paese nell’esplorazione spaziale, ma contribuisce anche alla comprensione globale del Sole e dei suoi effetti sul nostro pianeta. Raccogliendo dati sui fenomeni solari, Aditya-L1 aiuterà a prevedere il meteo spaziale e il suo potenziale impatto sulle operazioni satellitari e sui sistemi di comunicazione.

Fonte:

– ISRO

– Definizioni della lingua sanscrita