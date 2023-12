La scuola superiore per i nuovi arrivati ​​considera il cambio di nome in mezzo alle tensioni politiche

Riepilogo: La Newcomers High School, con sede a Long Island City, nel Queens, sta valutando la possibilità di cambiare nome a causa del timore che il nome attuale possa rappresentare un bersaglio per i suoi studenti immigrati. I leader studenteschi nel governo della scuola ritengono che un cambio di nome aiuterà a creare un ambiente più inclusivo e accogliente. Il processo di modifica del nome prevede diversi passaggi, tra cui l'ottenimento dell'approvazione da parte dell'associazione dei genitori e del preside, la raccolta di input pubblici e l'ottenimento dell'approvazione finale da parte del cancelliere. Tuttavia, è probabile che ci siano resistenze, poiché alcuni temono che il cambiamento del nome altererà il carattere e l’eredità della scuola. La decisione di prendere in considerazione un cambio di nome è arrivata durante il processo di progettazione della felpa con cappuccio annuale della scuola, quando gli studenti hanno espresso preoccupazione per l'importanza del nome "Nuovi arrivati" e il potenziale per crimini d'odio. L’afflusso di migranti a New York City ha creato un clima politico carico e gli studenti vogliono prendere le distanze da tutto ciò che sembra negativo e creare un senso di appartenenza. Oltre al cambio di nome, alcuni studenti si chiedono se gli studenti immigrati debbano essere iscritti a scuole separate o avere più scelta su dove andare a scuola.

