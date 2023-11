Quale vaccino si è fermato negli anni '70?

Negli anni ’1970, un vaccino innovativo noto come vaccino contro il vaiolo ha svolto un ruolo fondamentale nell’eradicazione di una delle malattie più mortali della storia umana. Il vaiolo, causato dal virus Variola, ha afflitto l’umanità per secoli, causando malattie diffuse, deturpazioni e morte. Tuttavia, grazie agli sforzi instancabili di scienziati e operatori sanitari, il vaiolo è stato ufficialmente dichiarato debellato nel 1980 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Analizziamo i dettagli di questo straordinario vaccino e il suo impatto.

Il vaccino contro il vaiolo, noto anche come vaccino contro il vaiolo, fu sviluppato alla fine del XVIII secolo da Edward Jenner, un medico inglese. Il vaccino utilizzava un virus correlato chiamato vaccinia, che forniva immunità contro il vaiolo. Introducendo una forma indebolita del virus vaccinico nel corpo, il sistema immunitario lo riconoscerebbe e lo distruggerebbe, sviluppando allo stesso tempo una difesa contro il virus variola.

Il successo del vaccino fu evidente negli anni '1970, quando l'OMS lanciò un'intensificata campagna globale di eradicazione del vaiolo. Sono stati effettuati sforzi di vaccinazione di massa nei paesi in cui il vaiolo era ancora prevalente, portando a un calo significativo dei casi. L’ultimo caso naturale conosciuto di vaiolo si è verificato in Somalia nel 1977 e, senza che da allora in poi siano stati segnalati nuovi casi, la malattia è stata dichiarata eradicata solo tre anni dopo.

FAQ:

D: Il vaccino contro il vaiolo viene ancora utilizzato oggi?

R: In seguito all’eradicazione del vaiolo, la vaccinazione di routine contro la malattia è stata interrotta in tutto il mondo. Tuttavia, piccole quantità del virus vengono ancora conservate nei laboratori per scopi di ricerca e come misura precauzionale.

D: Ci sono effetti collaterali del vaccino contro il vaiolo?

R: Come ogni vaccino, quello contro il vaiolo può avere effetti collaterali. Le reazioni comuni includono dolore nel sito di iniezione, febbre e dolori muscolari. In rari casi possono verificarsi complicazioni più gravi, come gravi reazioni allergiche o infezioni.

D: Perché è stato scelto il vaiolo per l’eradicazione?

R: Il vaiolo è stato scelto per l’eradicazione a causa di diversi fattori, tra cui la disponibilità di un vaccino efficace, l’assenza di serbatoi animali e i sintomi visibili della malattia, che hanno reso più facile identificare e contenere le epidemie.

Il vaccino contro il vaiolo testimonia il potere della vaccinazione nella lotta contro le malattie mortali. Il suo successo nell’eradicazione del vaiolo serve a ricordare l’importanza degli sforzi di vaccinazione in corso nel prevenire la recrudescenza di altre malattie infettive. Sebbene il vaiolo possa essere una malattia del passato, le lezioni apprese dalla sua eradicazione continuano a modellare le strategie di sanità pubblica in tutto il mondo.