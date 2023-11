By

Cosa di solito scatena l’herpes zoster?

L'herpes zoster, noto anche come herpes zoster, è un'infezione virale che provoca un'eruzione cutanea dolorosa. È causata dal virus varicella-zoster, lo stesso virus che causa la varicella. Dopo che una persona si riprende dalla varicella, il virus può rimanere dormiente nel corpo per anni e riattivarsi più tardi nella vita, causando l’herpes zoster. Ma cosa innesca questa riattivazione? Esploriamo alcuni fattori scatenanti comuni e le domande più frequenti sull'herpes zoster.

L’herpes zoster può essere innescato da vari fattori, tra cui:

1. Età: Il rischio di sviluppare l’herpes zoster aumenta con l’età, in particolare dopo i 50 anni. Poiché il sistema immunitario si indebolisce con l’età, il virus ha maggiori probabilità di riattivarsi.

2. Stress: Lo stress emotivo o fisico può indebolire il sistema immunitario, rendendolo più suscettibile alla riattivazione virale. Eventi stressanti come la perdita di una persona cara, pressioni legate al lavoro o importanti cambiamenti nella vita possono scatenare l’herpes zoster.

3. Disturbi del sistema immunitario: Alcune condizioni mediche, come l’HIV/AIDS o il cancro, che indeboliscono il sistema immunitario possono aumentare il rischio di herpes zoster.

4. farmaci: Alcuni farmaci, come quelli utilizzati per la chemioterapia o il trapianto di organi, possono sopprimere il sistema immunitario e rendere più probabile la riattivazione del virus.

5. Lesione o trauma: Traumi fisici o lesioni a un'area specifica del corpo possono innescare l'herpes zoster in quella zona. Questo è noto come “riattivazione dermatomerica”.

Domande frequenti:

D: L'herpes zoster può essere contagioso?

R: L'herpes zoster in sé non è contagioso, ma il virus varicella-zoster può essere trasmesso a individui che non hanno avuto la varicella o il vaccino contro la varicella. Possono sviluppare la varicella invece dell'herpes zoster.

D: Esiste un modo per prevenire l'herpes zoster?

R: Sì, un vaccino chiamato Zostavax è disponibile per le persone di età pari o superiore a 50 anni. Riduce il rischio di sviluppare l’herpes zoster e può anche aiutare a ridurre la gravità e la durata della malattia se si verifica.

D: Quanto dura l'herpes zoster?

R: L'eruzione cutanea dura in genere 2-4 settimane. Tuttavia, alcuni individui possono avvertire un dolore persistente, noto come nevralgia posterpetica, anche dopo che l’eruzione cutanea è guarita.

In conclusione, l’herpes zoster può essere scatenato da vari fattori come età, stress, disturbi del sistema immunitario, farmaci e lesioni. Comprendere questi fattori scatenanti e adottare misure preventive, come la vaccinazione, può aiutare a ridurre il rischio e l’impatto di questa condizione dolorosa.