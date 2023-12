I legislatori dell'Ohio considerano modifiche alla legislazione sulla marijuana ricreativa

I legislatori dell’Ohio sono impegnati in discussioni in corso riguardanti potenziali modifiche alla legislazione sulla marijuana ricreativa recentemente approvata. Sebbene il numero 2, approvato dagli elettori, abbia legalizzato la marijuana ricreativa in Ohio, è importante notare che questa legge è soggetta a modifiche in quanto è una legge statale e non un emendamento costituzionale.

Mercoledì sera, poche ore prima che la legge entrasse in vigore, i senatori dell'Ohio hanno votato per approvare le modifiche alla formulazione del disegno di legge. Questi cambiamenti includono una riduzione del numero di piante di marijuana consentite per famiglia, da 12 a 6. Inoltre, le modifiche proposte introducono una flat tax del 15% sulle vendite ricreative, aumentano la possibilità di cancellare i record per coloro che sono stati precedentemente condannati per possesso di meno di 2.5 once. di marijuana e abbassare il contenuto massimo di THC per gli estratti dal 90% al 50%.

Nonostante queste modifiche approvate, per diventare legge devono ancora essere ratificate dalla Camera dell’Ohio e firmate dal governatore Mike DeWine. A partire da ora, gli abitanti dell'Ohio di età pari o superiore a 21 anni possono possedere e utilizzare legalmente fino a 2.5 once di cannabis. Tuttavia, la legge attuale non consente la vendita di marijuana ricreativa, quindi le persone non possono ancora acquistarla dai dispensari locali. Il lancio delle vendite di dispensari ricreativi in ​​Ohio dovrebbe avvenire il prossimo autunno, una volta che lo stato avrà finalizzato la distribuzione delle licenze.

Per quanto riguarda il consumo, è vietato fumare erba nei luoghi pubblici chiusi e nei luoghi di lavoro. Alcune comunità nell’area dei tre stati, come West Chester, Fairfield e Hamilton, hanno vietato temporaneamente la vendita di marijuana ricreativa. Questi comuni stanno cercando maggiori informazioni sull'attuazione della nuova legge prima di consentirne la commercializzazione.

È evidente che il passaggio della questione 2 pone ai legislatori la sfida di bilanciare i desideri dei loro elettori con la responsabilità di varare un quadro normativo chiaro ed efficace. Il futuro della marijuana ricreativa in Ohio richiede un dialogo continuo e un’attenta considerazione del panorama in evoluzione che circonda la sua legalizzazione.