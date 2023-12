Sommario:

Le coccinelle giapponesi, note anche come coleotteri asiatici, sono insetti benefici che aiutano a controllare le popolazioni di afidi. Tuttavia, alcuni fattori possono essere dannosi per la loro sopravvivenza. Questo articolo esplora le varie minacce che possono uccidere le coccinelle giapponesi, inclusi pesticidi, temperature estreme, predatori e malattie. Fornisce inoltre approfondimenti su come proteggere questi insetti utili e mantenere una popolazione di coccinelle sana.

Cosa uccide le coccinelle giapponesi?

Le coccinelle giapponesi, scientificamente conosciute come Harmonia axyridis, sono piccoli coleotteri originari dell'Asia ma sono stati introdotti in molte parti del mondo come agente di controllo biologico contro gli afidi. Sebbene siano generalmente resistenti, diversi fattori possono essere fatali per queste coccinelle:

1. Pesticidi: L'uso di pesticidi chimici nei giardini, nei campi agricoli o anche nelle case può essere altamente tossico per le coccinelle. Questi pesticidi non solo uccidono i parassiti presi di mira, ma danneggiano anche gli insetti utili come le coccinelle. È fondamentale optare per metodi di controllo dei parassiti biologici e rispettosi dell’ambiente per proteggere le coccinelle e altri insetti utili.

2. Temperature estreme: Le coccinelle giapponesi sono sensibili alle temperature estreme. Inverni gelidi o estati torride possono essere fatali per questi insetti. Le coccinelle cercano rifugio in condizioni meteorologiche estreme, ma improvvisi sbalzi di temperatura o un'esposizione prolungata a temperature estreme possono portare alla loro morte.

3. predatori: Le coccinelle hanno alcuni predatori naturali, inclusi uccelli, ragni e alcuni insetti. Questi predatori si nutrono di coccinelle e possono ridurre significativamente la loro popolazione. Le coccinelle usano i loro colori vivaci come meccanismo di difesa, avvertendo i predatori della loro sgradevolezza o tossicità.

4. Malattie: Come ogni altro organismo vivente, anche le coccinelle sono suscettibili alle malattie. Una malattia comune che colpisce le coccinelle è la Beauveria bassiana, un’infezione fungina che può essere fatale. Le coccinelle possono anche soffrire di infezioni virali, malattie batteriche o infestazioni parassitarie, che possono indebolirle o ucciderle.

Come proteggere le coccinelle giapponesi?

Per garantire la sopravvivenza e il benessere delle coccinelle giapponesi, prendere in considerazione le seguenti misure:

1. Evitare i pesticidi chimici: Opta per metodi naturali di controllo dei parassiti, come l'introduzione di insetti utili, l'uso di saponi insetticidi o la pratica della piantagione consociata per scoraggiare i parassiti senza danneggiare le coccinelle.

2. Crea habitat adatti alle coccinelle: Fornisci habitat adatti alle coccinelle piantando una vasta gamma di piante da fiore che attirano gli afidi, la loro principale fonte di cibo. Le coccinelle saranno naturalmente attratte da queste aree.

3. Fornire riparo: Crea rifugi per le coccinelle posizionando piccoli mucchi di rocce, tronchi o persino casette per coccinelle nel tuo giardino. Queste strutture offrono protezione durante condizioni meteorologiche estreme.

4. Evita di disturbare le coccinelle in letargo: Durante i mesi invernali, le coccinelle vanno in letargo in gruppi. Evita di disturbare questi ammassi per evitare stress inutili o danni agli insetti.

Adottando queste misure, puoi contribuire alla conservazione delle coccinelle giapponesi e garantire il loro ruolo continuo nel controllo delle popolazioni di afidi, promuovendo un ecosistema sano.

Definizioni:

– Afidi: Piccoli insetti succhiatori di linfa che possono causare danni alle piante.

– Controllo biologico: l’uso di nemici naturali, come le coccinelle, per controllare i parassiti.

– Infezione fungina: un’infezione causata da funghi, come la Beauveria bassiana, che può colpire le coccinelle.

Fonte:

– Programma di gestione integrata dei parassiti a livello statale dell’Università della California. (nd). Scarabeo asiatico.

– Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. (nd). Scarabeo giapponese.