Nuovi approfondimenti sulla composizione di Urano e Nettuno: simulazione di future missioni di veicoli spaziali

Un nuovo studio fa luce sulla composizione di Urano e Nettuno, rivelando importanti differenze rispetto alle loro controparti giganti gassose, Giove e Saturno. L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha preso l'iniziativa di replicare le condizioni atmosferiche di questi giganti di ghiaccio per simulare ciò che un futuro veicolo spaziale incontrerebbe al suo ingresso.

Urano e Nettuno, come Giove e Saturno, sono composti principalmente da idrogeno ed elio. Tuttavia, le loro concentrazioni di metano, sebbene relativamente basse rispettivamente al 2.3% e all’1.5%, sono significativamente più elevate di quelle incontrate dalle navicelle Galileo e Cassini entrando nelle atmosfere di Giove e Saturno. Altri gas nelle atmosfere di Urano e Nettuno sono presenti in tracce.

Mentre il finanziamento e la fattibilità di una missione spaziale verso Urano o Nettuno rimangono incerti, è probabile che la NASA prenda l’iniziativa in eventuali missioni future, con l’ESA che esprime il suo entusiasmo a partecipare.

Per raccogliere preziose informazioni, l'ESA ha condotto esperimenti presso il tunnel ipersonico T6 Stalker al plasma dell'Università di Oxford e nelle gallerie del vento al plasma dell'Università di Stoccarda. Sparando gas adatti su un oggetto solido, i ricercatori miravano a replicare le condizioni che un futuro veicolo spaziale avrebbe sperimentato entrando nelle atmosfere di Urano o Nettuno. Le atmosfere simulate risultanti hanno fornito dati critici.

In particolare, si ritiene che Urano e Nettuno ospitino oceani giganti di liquidi supercritici. Tuttavia, le sonde inviate per esplorare questi pianeti si troverebbero ad affrontare pressioni e temperature elevate, richiedendo un robusto sistema di protezione termica. Lo scienziato dell'ESA Louis Walpot ha sottolineato l'importanza di strutture di prova in grado di riprodurre le condizioni atmosferiche e le velocità coinvolte.

Anche se il gruppo di ricerca deve ancora raggiungere la velocità orbitale richiesta per entrare in Urano o Nettuno, ha fatto progressi significativi spingendo il plasma oltre la sonda modello ad una velocità di 19 km/s (43,000 mph). Questi esperimenti hanno rivelato che anche piccole quantità di metano alterano lo spettro delle radiazioni sperimentate durante l'ingresso.

I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sulle complesse atmosfere e composizioni di Urano e Nettuno, aprendo la strada a future missioni di veicoli spaziali per scoprire i segreti di questi lontani giganti di ghiaccio.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quali sono le principali differenze tra Urano e Nettuno e Giove e Saturno?

R: Urano e Nettuno hanno importanti differenze compositive rispetto a Giove e Saturno, ma sono abbastanza simili tra loro. Mentre tutti e quattro i giganti gassosi sono composti principalmente da idrogeno ed elio, le concentrazioni di metano in Urano e Nettuno sono da 3 a 8 volte superiori a quelle incontrate dai veicoli spaziali che entrano su Giove e Saturno.

D: Chi probabilmente guiderà le future missioni spaziali su Urano o Nettuno?

R: Nel prossimo futuro, si prevede che le missioni su Urano o Nettuno saranno guidate dalla NASA, con l'ESA che esprimerà il proprio interesse a partecipare.

D: Quali sfide devono affrontare i veicoli spaziali quando entrano nelle atmosfere di Urano e Nettuno?

R: I veicoli spaziali sarebbero soggetti a pressioni e temperature elevate quando entrano nelle atmosfere di Urano e Nettuno, richiedendo un sistema di protezione termica ad alte prestazioni per resistere per un periodo di tempo utile.

D: Cosa hanno rivelato gli esperimenti condotti dall'ESA?

R: Gli esperimenti hanno replicato le condizioni atmosferiche e le velocità di ingresso in Urano o Nettuno. Hanno dimostrato che anche piccole quantità di metano alterano significativamente lo spettro delle radiazioni rispetto alle condizioni dominate da idrogeno e carbonio.

D: Quali sono le prospettive future per le missioni di veicoli spaziali su Urano e Nettuno?

R: Sebbene i finanziamenti e la fattibilità rimangano incerti, la ricerca condotta dall’ESA e altri progressi scientifici apportano preziose informazioni che aprono la strada a potenziali future missioni di veicoli spaziali.