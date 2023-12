Come si chiama la finta coccinella?

Sommario:

La finta coccinella, comunemente nota come coccinella asiatica o Harmonia axyridis, è una specie di coleottero che ricorda da vicino le specie di coccinelle native del Nord America. Questo articolo mira a fornire una comprensione approfondita della finta coccinella, comprese le sue caratteristiche, il comportamento e l'impatto sull'ecosistema. Inoltre, risponderà alle domande più frequenti per far luce sui malintesi comuni che circondano questa specie.

Introduzione:

Le coccinelle, con i loro colori vivaci e il ruolo benefico nei giardini, sono spesso insetti molto apprezzati. Tuttavia, la presenza della finta coccinella, o scarabeo asiatico, ha creato confusione in molti. Sebbene possa somigliare alla specie autoctona della coccinella, la finta coccinella ha caratteristiche distinte che la distinguono. Comprendere questa specie è fondamentale per differenziarla dalle sue controparti native e comprenderne l'impatto ecologico.

Caratteristiche della Coccinella Finta:

La finta coccinella, Harmonia axyridis, è un piccolo coleottero che misura circa 5-8 millimetri di lunghezza. Presenta un'ampia gamma di variazioni di colore, tra cui rosso, arancione e giallo, con un numero variabile di macchie nere sulle coperture delle ali. Una delle principali caratteristiche distintive della finta coccinella è la presenza di un segno “M” o “W” sul pronoto, l’area dietro la testa.

Comportamento e Habitat:

La finta coccinella è un predatore opportunista che si nutre di afidi, cocciniglie e altri insetti dal corpo molle. È noto per essere altamente adattabile e può prosperare in vari habitat, inclusi campi agricoli, giardini e aree urbane. Durante i mesi più freddi, le finte coccinelle cercano rifugio negli edifici, spesso riunendosi in gran numero, il che può essere percepito come un fastidio dai proprietari di casa.

Impatto ecologico:

L’introduzione della finta coccinella nel Nord America era inizialmente intesa come agente di controllo biologico per combattere le popolazioni di afidi. Tuttavia, la sua rapida diffusione e il suo vorace appetito hanno sollevato preoccupazioni circa il suo impatto sulle specie autoctone di coccinelle. La finta coccinella supera le specie autoctone per le risorse, portando a un declino delle loro popolazioni. Inoltre, è stato osservato che la finta coccinella preda di uova e larve di coccinelle autoctone, aggravando ulteriormente il problema.

Domande frequenti (FAQ):

D: Le coccinelle finte sono dannose per l'uomo?

R: Sebbene le coccinelle finte non rappresentino una minaccia diretta per gli esseri umani, possono rilasciare un fluido difensivo giallastro quando vengono disturbate, che può causare irritazione alla pelle o reazioni allergiche in alcuni individui. Si consiglia di maneggiarli con cautela o di richiedere assistenza professionale per la loro rimozione.

D: Come posso distinguere tra una coccinella finta e una coccinella nativa?

R: Cerca il segno "M" o "W" sul pronoto, che è una caratteristica della finta coccinella. Inoltre, anche le variazioni di colore e il numero di punti sulle coperture delle ali possono aiutare a distinguere tra i due.

D: La finta coccinella può essere controllata o debellata?

R: A causa della sua diffusa presenza, è improbabile la completa eradicazione della finta coccinella. Tuttavia, le tecniche di gestione integrata dei parassiti, come la chiusura dei punti di ingresso negli edifici e l’utilizzo di zanzariere, possono aiutare a minimizzare la loro intrusione nelle case.

Conclusione:

La finta coccinella, o coccinella asiatica, è una specie che assomiglia molto alle coccinelle autoctone ma possiede caratteristiche distinte. La sua introduzione nel Nord America ha avuto implicazioni ecologiche, influenzando le popolazioni autoctone di coccinelle. Comprendendone il comportamento, l'habitat e le caratteristiche distintive, gli individui possono distinguere meglio tra la finta coccinella e le specie autoctone, consentendo un processo decisionale informato riguardo alla loro gestione e conservazione.