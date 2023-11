By

Qual è il profilo aziendale di Walmart?

Walmart, il più grande rivenditore al dettaglio al mondo, è una multinazionale americana che gestisce una catena di ipermercati, grandi magazzini discount e negozi di alimentari. Fondata nel 1962 da Sam Walton, Walmart è cresciuta fino a diventare una potenza globale con una presenza in 27 paesi e oltre 11,000 negozi in tutto il mondo. Con sede a Bentonville, Arkansas, Walmart impiega oltre 2.3 milioni di dipendenti a livello globale, rendendolo uno dei maggiori datori di lavoro privati ​​al mondo.

Descrizione della società:

Walmart opera sotto vari banner, tra cui Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market e Sam's Club. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui generi alimentari, abbigliamento, elettronica, articoli per la casa e altro ancora. Fornisce inoltre servizi come farmacia, servizi finanziari e intrattenimento digitale attraverso la sua piattaforma online.

Valori aziendali:

La missione di Walmart è far risparmiare denaro alle persone in modo che possano vivere meglio. L'azienda si impegna a fornire ai clienti prezzi bassi, offrendo un'ampia selezione di prodotti e garantendo una comoda esperienza di acquisto. Walmart si concentra anche sulla sostenibilità, puntando a raggiungere zero rifiuti, operare con energia rinnovabile al 100% e vendere prodotti che sostengono le persone e l’ambiente.

FAQ:

1. Quanti negozi Walmart ci sono?

Walmart gestisce oltre 11,000 negozi in tutto il mondo, inclusi i suoi vari banner come Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market e Sam's Club.

2. Quanti dipendenti ha Walmart?

Walmart impiega oltre 2.3 milioni di dipendenti a livello globale, rendendolo uno dei maggiori datori di lavoro privati ​​al mondo.

3. Dove ha sede Walmart?

La sede centrale di Walmart si trova a Bentonville, Arkansas, Stati Uniti.

4. Quali prodotti offre Walmart?

Walmart offre una vasta gamma di prodotti, inclusi generi alimentari, abbigliamento, elettronica, articoli per la casa e altro ancora. Fornisce inoltre vari servizi come farmacia, servizi finanziari e intrattenimento digitale.

In conclusione, Walmart è un gigante globale della vendita al dettaglio con una vasta presenza e una gamma diversificata di prodotti e servizi. Con il suo impegno per prezzi bassi, convenienza e sostenibilità, Walmart continua a essere leader nel settore della vendita al dettaglio.