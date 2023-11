Cosa c'è di più grande di Walmart?

Nel mondo della vendita al dettaglio, pochi nomi hanno lo stesso peso di Walmart. Con i suoi negozi tentacolari, l’ampia gamma di prodotti e la presenza globale, il gigante della vendita al dettaglio è diventato sinonimo di dimensioni e scala. Tuttavia, ci sono alcune entità che possono affermare di essere addirittura più grandi di Walmart per certi aspetti. Esploriamo alcune di queste entità straordinarie e come si confrontano con il colosso della vendita al dettaglio.

Amazon: il gigante dell’e-commerce

Quando si parla di vendita al dettaglio online, Amazon regna sovrana. Fondata da Jeff Bezos nel 1994, Amazon è cresciuta in modo esponenziale fino a diventare il mercato online più grande del mondo. Con una vasta selezione di prodotti, opzioni di consegna rapida e una gamma di servizi in continua espansione, Amazon ha rivoluzionato il modo in cui le persone fanno acquisti. La sua capitalizzazione di mercato, che misura il valore totale delle azioni in circolazione di una società, spesso supera quella di Walmart, rendendolo il più grande rivenditore al dettaglio al mondo secondo questo parametro.

Alibaba: la potenza cinese dell’e-commerce

Mentre Amazon domina lo spazio di vendita al dettaglio online a livello globale, Alibaba detiene una posizione simile in Cina. Fondata da Jack Ma nel 1999, Alibaba è cresciuta fino a diventare un conglomerato di piattaforme di e-commerce, servizi di cloud computing e sistemi di pagamento digitale. Con i suoi mercati come Taobao e Tmall, Alibaba è diventata la piattaforma di riferimento per milioni di consumatori cinesi. In termini di volume annuo lordo delle merci (GMV), che misura il valore totale dei beni venduti su una piattaforma, Alibaba supera costantemente Walmart.

FAQ:

D: Cos'è la capitalizzazione di mercato?

R: La capitalizzazione di mercato, spesso definita capitalizzazione di mercato, è il valore totale delle azioni in circolazione di una società. Si calcola moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero totale di azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato viene utilizzata per determinare la dimensione e il valore di un’azienda.

D: Qual è il volume lordo delle merci (GMV)?

R: Il volume lordo delle merci è una metrica utilizzata nell'e-commerce per misurare il valore totale dei beni venduti su una piattaforma in un periodo di tempo specifico. Comprende il valore di tutti i prodotti venduti, indipendentemente dal fatto che la piattaforma stessa si assuma la proprietà dei beni o agisca da facilitatore tra acquirenti e venditori.

In conclusione, anche se Walmart rimane un gigante del commercio al dettaglio, ci sono entità che lo superano per certi aspetti. Amazon domina lo spazio di vendita al dettaglio online a livello globale, mentre Alibaba detiene una posizione simile in Cina. Queste aziende hanno sfruttato la tecnologia e l’innovazione per raggiungere livelli di successo senza precedenti, dimostrando la natura in continua evoluzione del settore della vendita al dettaglio.