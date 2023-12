Sommario:

Le coccinelle impostore, note anche come coccinelle asiatiche, sono una specie di coleotteri che assomigliano molto alle coccinelle native del Nord America. Sebbene possano sembrare simili, le coccinelle impostore possono essere fastidiose a causa della loro abitudine di invadere le case e rilasciare un odore pungente quando disturbate. Questo articolo mira a fornire una comprensione approfondita delle coccinelle impostore, delle loro caratteristiche, del comportamento e di come affrontarle in modo efficace.

Cos'è una coccinella impostore?

Le coccinelle impostore, scientificamente conosciute come Harmonia axyridis, sono originarie dell'Asia ma sono state introdotte nel Nord America come agente di controllo biologico per combattere gli afidi nei campi agricoli. Questi coleotteri assomigliano molto alle coccinelle native, ma ci sono alcune differenze chiave che possono aiutare a identificarli. Le coccinelle impostore hanno una forma più a cupola, possono variare di colore dal giallo all'arancione al rosso e spesso hanno più macchie nere sulle coperture delle ali. Le coccinelle autoctone, invece, tendono ad essere più arrotondate, hanno un colore rosso con macchie nere e sono meno aggressive.

Comportamento e abitudini

Le coccinelle impostore sono note per il loro comportamento aggregativo, in particolare durante la stagione autunnale. Quando le temperature scendono, cercano rifugio nelle case, negli edifici e in altre strutture per svernare. Questo comportamento spesso porta a un gran numero di coccinelle che si radunano nelle soffitte, nelle cavità dei muri e in altre aree protette. Quando vengono disturbate o minacciate, le coccinelle impostore rilasciano un fluido giallastro e maleodorante dalle articolazioni delle zampe, che può macchiare le superfici e causare un odore sgradevole.

Affrontare le coccinelle impostore

Sebbene le coccinelle impostore possano essere fastidiose, è importante maneggiarle con cura ed evitare di schiacciarle o schiacciarle, poiché ciò potrebbe rilasciare il loro odore. Ecco alcuni modi efficaci per affrontare le coccinelle impostore:

1. Prevenzione: sigilla crepe e fessure all'esterno della casa per impedire l'ingresso di coccinelle. Installa zanzariere su finestre e porte per tenerle fuori.

2. Aspirazione: utilizzare un aspirapolvere con un tubo lungo per aspirare le coccinelle. Svuotare tempestivamente il sacchetto o il contenitore per sottovuoto per evitare che fuoriescano.

3. Rimozione fisica: raccogli delicatamente le coccinelle utilizzando una spazzola morbida o una scopa e rilasciale all'esterno, lontano da casa.

4. Controllo chimico: se le infestazioni sono gravi, consultare un servizio di disinfestazione professionale per discutere opzioni di trattamento sicure ed efficaci.

Domande frequenti (FAQ)

D: Le coccinelle impostore sono dannose per gli esseri umani?

R: Le coccinelle impostore non sono dannose per gli esseri umani, ma il loro odore e la loro presenza possono essere fastidiosi.

D: Le coccinelle impostore possono mordere?

R: Sebbene le coccinelle impostore possano mordere, lo fanno raramente e i loro morsi sono generalmente innocui.

D: Le coccinelle impostore sono utili in qualche modo?

R: Le coccinelle impostore sono utili nei campi agricoli poiché si nutrono di afidi, che sono parassiti distruttivi. Tuttavia, il loro comportamento aggregativo e l’invasione delle case li rendono fastidiosi.

D: Come posso distinguere tra coccinelle impostore e coccinelle native?

R: Le coccinelle impostore hanno una forma più a cupola, possono variare di colore dal giallo all'arancione al rosso e spesso hanno più macchie nere sulle coperture delle ali. Le coccinelle autoctone tendono ad essere più arrotondate, hanno un colore rosso con macchie nere e sono meno aggressive.

Fonte:

– Estensione dell’Università del Minnesota: estensione.umn.edu

– Università del Kentucky College of Agriculture, Food and Environment: entomology.ca.uky.edu