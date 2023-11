Quali aziende di fast food sono di proprietà della Cina?

Negli ultimi anni, la Cina ha effettuato investimenti significativi in ​​vari settori in tutto il mondo, compreso il settore dei fast food. Diverse rinomate catene di fast food sono diventate parte di aziende di proprietà cinese, sollevando interrogativi sull’influenza e l’impatto di queste acquisizioni. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle principali aziende di fast food che ora sono di proprietà della Cina.

McDonald: Una delle catene di fast food più iconiche a livello globale, McDonald's, ha una presenza significativa in Cina. Tuttavia, è importante notare che, sebbene McDonald's abbia una forte posizione nel mercato cinese, non è di proprietà di una società cinese. La maggior parte dei ristoranti McDonald's in Cina sono gestiti da un partner strategico, CITIC Limited, e CITIC Capital, una società di investimento statale cinese.

Pizza Hut: Anche Pizza Hut, una famosa catena di pizzerie, non è di proprietà di un’azienda cinese. È una filiale di Yum! Brands, una società americana di fast food. Tuttavia, Yum! Brands ha una forte presenza in Cina, con molte sedi Pizza Hut in tutto il paese.

KFC: KFC, un altro marchio noto sotto Yum! Brands, ha una presenza significativa in Cina. In effetti, la Cina è uno dei mercati più grandi per KFC a livello globale. Sebbene KFC non sia di proprietà di una società cinese, Yum! Brands ha creato un'entità separata denominata Yum China Holdings per gestire le sue operazioni nel paese.

In conclusione, sebbene la Cina abbia effettuato investimenti significativi in ​​vari settori in tutto il mondo, compreso il settore dei fast food, le principali catene di fast food come McDonald’s, Pizza Hut e KFC non sono di proprietà di società cinesi. Tuttavia, queste catene hanno una forte presenza in Cina grazie a partnership, filiali o entità separate create per gestire le operazioni nel paese.