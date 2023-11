Come si chiamava Lowes?

In una rivelazione sorprendente, è venuto alla luce che il popolare rivenditore di bricolage, Lowes, non era sempre conosciuto con il suo nome attuale. Molti clienti potrebbero non essere a conoscenza della precedente identità dell'azienda, il che aggiunge uno strato intrigante alla sua storia. Allora, come si chiamava Lowes? Scaviamo nel passato e scopriamo la risposta.

Prima di diventare Lowes, la società era conosciuta come Lowe's North Wilkesboro Hardware. Tutto iniziò nel 1921 quando Lucius Smith Lowe aprì un piccolo negozio di ferramenta a North Wilkesboro, nella Carolina del Nord. Il negozio si guadagnò rapidamente una reputazione per il suo eccezionale servizio clienti e i prodotti di qualità, portandolo alla sua espansione nelle città vicine.

Man mano che l’azienda cresceva, subiva una serie di trasformazioni. Nel 1952, l'azienda cambiò nome in Lowe's Building Supply per riflettere la sua attenzione alla fornitura di materiali da costruzione. Tuttavia, fu solo nel 1984 che il nome fu ufficialmente abbreviato in Lowes, eliminando l'apostrofo e adottando un marchio più moderno.

FAQ:

D: Perché Lowes ha cambiato nome?

R: La decisione di cambiare il nome da Lowe's Building Supply a Lowes faceva parte di uno sforzo di rebranding per modernizzare l'immagine dell'azienda e renderla più attraente per una base di clienti più ampia.

D: Qual è il significato dell'apostrofo nel nome precedente?

R: L'apostrofo in Lowe's rappresentava la forma possessiva, indicando che il negozio apparteneva alla famiglia Lowe. Tuttavia, nel processo di rebranding, l’apostrofo è stato rimosso per creare un logo più semplice e snello.

D: Ci sono altri cambiamenti degni di nota nella storia di Lowes?

R: Sì, oltre al cambio di nome, Lowes ha subito diverse espansioni e acquisizioni nel corso degli anni. È diventato uno dei più grandi rivenditori di articoli per la casa negli Stati Uniti, con negozi in tutto il paese e una forte presenza online.

In conclusione, Lowes, il rinomato rivenditore di articoli per la casa, era precedentemente noto come Lowe's North Wilkesboro Hardware e successivamente come Lowe's Building Supply. La decisione dell'azienda di cambiare il proprio nome in Lowes nel 1984 ha segnato una tappa significativa nella sua storia. Mentre Lowes continua a prosperare e a servire i clienti, i suoi nomi precedenti rimangono una testimonianza delle sue umili origini e della sua notevole crescita.