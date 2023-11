Le promesse e i pericoli delle criptovalute: il Black Blockchain Summit offre una prospettiva unica

L'atmosfera al Black Blockchain Summit è vibrante, nonostante la scarsa partecipazione. Sebbene la reputazione pubblica delle criptovalute e dei suoi promotori possa aver sofferto, la fiducia nel potere delle criptovalute e della blockchain di trasformare la vita dei neri rimane forte. Il vertice mira a esplorare come questa tecnologia può offrire liberazione finanziaria, combattere la povertà, distruggere il complesso carcerario-industriale, affrontare l’ingiustizia ambientale e alimentare la dissidenza politica.

Il fratello Sinclair Skinner, uno dei cofondatori del vertice, prepara il terreno con le sue appassionate parole di benvenuto. Incarna lo spirito del movimento, con la sua storia di organizzazione di proteste e il suo coinvolgimento in campagne politiche. Il viaggio di Skinner nel mondo delle criptovalute è iniziato quando ha assistito a come Bitcoin veniva utilizzato per distribuire risorse durante l'accampamento DC Occupy. Questa esperienza lo convinse del potenziale rivoluzionario delle reti decentralizzate.

Il Black Blockchain Summit, avviato da Skinner nel 2018, funge da piattaforma per gli appassionati di Bitcoin, i creatori di valuta, gli artisti e i rappresentanti del governo per immaginare un futuro per le comunità nere a livello globale. È stato formato come una rete di sicurezza, fornendo uno spazio affinché i neri possano imparare gli uni dagli altri e proteggersi dalle truffe e dallo sfruttamento. Nonostante le battute d’arresto come il crollo della FTX, Skinner rimane fiducioso. Riconosce i rischi, ma crede che scommettere sulle criptovalute sia una necessità quando la finanza tradizionale e la Silicon Valley hanno costantemente fallito nel sostenere le persone di colore.

L’attrattiva delle criptovalute per i neri americani è evidente. Sono più propensi rispetto ai loro colleghi bianchi a investire nella criptovaluta e a considerarla un investimento sicuro, anche se i rischi potrebbero essere maggiori. Tuttavia, il Black Blockchain Summit sfida l’ipotesi di vulnerabilità promuovendo un’energia rialzista e mettendo in mostra le leggende del movimento crittografico nero.

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, è un simbolo di successo nel settore. Sebbene la sua reputazione possa creare divisioni oltre le mura della vetta, qui è venerato per i suoi contributi. La presenza di figure come Hayes sottolinea la resilienza e la determinazione degli individui neri nello spazio crittografico.

Il Black Blockchain Summit serve a ricordare che le criptovalute contengono sia promesse che pericoli. Dà voce a una comunità che spesso viene trascurata ed emarginata nei sistemi finanziari tradizionali. Riunendosi, promuovendo il dialogo e condividendo la saggezza, il vertice consente agli individui neri di navigare nel panorama crittografico con cauto ottimismo.

