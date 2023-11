Quali app impediscono ad altre app di utilizzare i dati?

Nell'era digitale di oggi, dove il consumo di dati è ai massimi storici, non è raro che i nostri smartphone divorino i nostri preziosi dati mobili senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Che si tratti di aggiornamenti di app in background, aggiornamenti automatici o semplicemente di app affamate di dati, i nostri piani dati possono ridursi rapidamente, lasciandoci con bollette salate o velocità Internet lente. Fortunatamente, sono disponibili app che possono aiutarci a prendere il controllo del nostro utilizzo dei dati e impedire ad altre app di divorarli.

Termini di definizione:

– Dati: nel contesto di questo articolo, i dati si riferiscono alla quantità di larghezza di banda Internet consumata da app e servizi su un dispositivo mobile.

– App: abbreviazione di applicazione, un'app è un programma software progettato per eseguire attività specifiche o fornire servizi specifici su un dispositivo mobile.

Blocchi app:

Una categoria di app che può aiutarci a gestire l'utilizzo dei dati sono i blocchi delle app. Queste app consentono agli utenti di bloccare o limitare in modo selettivo l'accesso a Internet o l'utilizzo dei dati in background da parte di determinate app. In questo modo, aiutano a conservare i dati e a prevenire il consumo indesiderato di dati. Alcuni popolari blocchi di app includono NetGuard, NoRoot Firewall e AdGuard.

App di risparmio dati:

Un altro tipo di app che può aiutare a limitare l'utilizzo dei dati sono le app per il risparmio dei dati. Queste app funzionano comprimendo i dati prima che raggiungano il tuo dispositivo, riducendo la quantità di dati necessari per caricare pagine web, immagini e video. Possono anche bloccare gli annunci pubblicitari, noti per consumare dati. Esempi di app per il risparmio dati includono Opera Max, Datally di Google e Onavo Extend.

FAQ:

D: Queste app impediscono completamente ad altre app di utilizzare i dati?

R: Sebbene queste app possano ridurre in modo significativo l'utilizzo dei dati, potrebbero non interromperne completamente il consumo. Alcuni processi a livello di sistema e app essenziali potrebbero comunque richiedere l'accesso ai dati.

D: Queste app possono impedire ad app specifiche di utilizzare i dati sui dispositivi iOS?

R: A causa delle rigide misure di sicurezza di Apple, il blocco delle app e le app di risparmio dati hanno funzionalità limitate sui dispositivi iOS. Tuttavia, alcune app possono comunque aiutare a monitorare e gestire l'utilizzo dei dati.

D: Queste app sono gratuite?

R: Molte app per il blocco delle app e per il risparmio dei dati offrono versioni gratuite con funzionalità limitate. Le versioni premium con funzionalità aggiuntive sono spesso disponibili a pagamento.

In conclusione, se ti ritrovi costantemente a combattere con app affamate di dati, prendi in considerazione l'utilizzo di blocchi app o app di risparmio dati per riprendere il controllo sull'utilizzo dei dati. Queste app possono aiutarti a risparmiare denaro, prevenire eccedenze di dati impreviste e garantire un'esperienza di navigazione mobile più fluida.