La partenza delle connessioni oceaniche segna la fine dell'era allo zoo della contea di Milwaukee

Sommario:

Dopo 33 anni trascorsi ad affascinare il pubblico allo zoo della contea di Milwaukee, Ocean Connections dice addio al suo amato spettacolo di foche e leoni marini. La fondatrice, Shelley Ballmann, ha espresso la sua tristezza per la partenza, resa necessaria dall'urgente necessità di riparare la piscina dello zoo. La piscina, che ha 37 anni, ha sviluppato una perdita che ha avuto un impatto diretto sul benessere degli animali. Tuttavia, Ballmann rimane fiducioso che lo zoo intraprenda i miglioramenti necessari per rinnovare e aggiornare la piscina. Nel frattempo, gli artisti pinnati verranno trasferiti in strutture gemelle, alcuni diretti a Hershey Park in Pennsylvania e uno che si riunirà con un vecchio amico a Myrtle Beach.

Un impatto duraturo sulla comunità:

Anche se Ocean Connections lascerà Milwaukee, il suo impatto educativo sulla comunità è destinato a durare. Le famiglie, come i Boelk di Rockford, Illinois, apprezzano il legame emotivo che hanno formato con gli spettacoli di foche e leoni marini nel corso degli anni. Angela Boelk, che ha assistito allo spettacolo da bambina e ora porta con sé i suoi figli, riflette sui ricordi e sull'amore per queste creature che sta trasmettendo alla generazione successiva. Ocean Connections ha fatto la differenza nella comunità, toccando la vita sia degli animali che delle persone.

Guardando avanti:

Mentre Ocean Connections dice addio, la sua partenza segna la fine di un'era allo zoo della contea di Milwaukee. La fondatrice dello spettacolo, Shelley Ballmann, esprime la sua gratitudine per il sostegno e riconosce l'impatto che hanno avuto nella comunità. Nella speranza che lo zoo apporti i miglioramenti necessari, c'è attesa per le future attrazioni acquatiche che continueranno a ispirare ed educare i visitatori. Anche se lo spettacolo di foche e leoni marini è giunto al termine, l'eredità di Ocean Connections continua a vivere.