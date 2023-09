Ottieni l'accesso esclusivo a Beeper con la newsletter di 9to5Google

By

Beeper, l'app che ti consente di consolidare tutte le tue app di chat in un unico posto, sta guadagnando popolarità grazie al supporto per Google Messaggi RCS e iMessage di Apple. Tuttavia, l'app è ancora solo su invito. Fortunatamente, abbiamo collaborato con Beeper per offrire ai nostri lettori la possibilità di ottenere un accesso esclusivo. Ecco come puoi mettere le mani su un invito.

Beeper è orgoglioso della sua capacità di connettere varie app di messaggistica, tra cui WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat e altre. Ciò che distingue Beeper è il supporto multipiattaforma per iMessage e Google Messaggi RCS. Collegando i tuoi account, puoi utilizzare iMessage su Android e RCS su un iPhone, che è una funzionalità interessante. Tieni presente che l'utilizzo dell'integrazione di iMessage richiede l'accesso al tuo ID Apple tramite Beeper, il che potrebbe sollevare problemi di privacy. D'altra parte, app come Google Messaggi sono meno invasive, poiché si basano su metodi di collegamento esistenti.

L'app è stata creata da Eric Migicovsky, il fondatore di Pebble, ed è supportata da una politica sulla privacy dettagliata per rispondere a qualsiasi dubbio possano avere gli utenti.

Sebbene Beeper sia attualmente gratuito, è ancora limitato a una lista d'attesa per i nuovi utenti. Anche se ora sono disponibili referral per invitare fino a cinque utenti aggiuntivi, ottenere l'accesso è ancora difficile. È qui che entriamo in gioco noi.

Siamo entusiasti di offrire 500 inviti Beeper esclusivamente ai nostri fedeli lettori. Per garantire l'equità, gli inviti verranno distribuiti in base all'ordine di arrivo tramite la nostra newsletter via email.

La nostra newsletter viene pubblicata tre volte a settimana, martedì, venerdì e domenica. Gli abbonati ricevono contenuti esclusivi, approfondimenti sulle notizie recenti e opinioni direttamente nella loro casella di posta. Questa settimana includeremo il nostro link di riferimento Beeper nella nostra newsletter fino all'esaurimento degli inviti. Il collegamento sarà disponibile solo tramite la nostra newsletter via email, quindi assicurati di iscriverti per avere la possibilità di accedere a Beeper.

Non perdere questa opportunità di connettere tutte le tue app di chat in un unico posto con Beeper. Restate sintonizzati per la nostra prima newsletter della settimana, che verrà inviata martedì pomeriggio (PT).

Fonte:

9to5Google: (articolo di origine)