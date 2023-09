La costante di Hubble: svelare il tasso di espansione dell'universo

By

Nel tentativo di comprendere l'evoluzione e il destino dell'universo, gli scienziati si affidano alla costante di Hubble, che misura la velocità con cui l'universo si sta espandendo. Tuttavia, esiste una discrepanza persistente nota come “tensione di Hubble” tra i valori misurati della costante e quelli previsti dalla teoria del big bang.

Per comprendere più chiaramente questa tensione, gli astronomi si sono rivolti al telescopio spaziale James Webb della NASA. Il premio Nobel Adam Riess e i suoi colleghi della Johns Hopkins University e dello Space Telescope Science Institute hanno utilizzato le osservazioni di Webb per affinare la precisione delle misurazioni locali della costante di Hubble.

Uno degli strumenti principali utilizzati in queste misurazioni è lo studio delle variabili Cefeidi, che sono stelle pulsanti che fungono da indicatori di distanza affidabili. Le Cefeidi sono eccezionalmente luminose e subiscono fluttuazioni dimensionali che corrispondono alla loro luminosità intrinseca. Osservando la luminosità e gli spostamenti verso il rosso delle Cefeidi nelle galassie distanti, gli astronomi possono determinare il tasso di espansione dell'universo.

Tuttavia, la densità delle stelle nelle galassie dal nostro punto di vista spesso complica queste osservazioni. Il lancio del telescopio spaziale Hubble nel 1990 ha aperto la strada a una migliore risoluzione delle Cefeidi, poiché può identificare singole variabili anche in galassie distanti oltre cento milioni di anni luce.

Tuttavia, la raccolta di dati nella parte dello spettro del vicino infrarosso è fondamentale per tenere conto della distorsione causata dalla polvere interposta. È qui che eccelle il telescopio spaziale James Webb. La visione a infrarossi di Webb consente una separazione più precisa della luce delle Cefeidi dalle stelle circostanti, riducendo la fusione e migliorando le misurazioni.

Nella loro ricerca, Riess e il suo team hanno raccolto osservazioni di Cefeidi in diversi passaggi lungo la scala della distanza cosmica utilizzando Webb. Calibrando la vera luminosità delle Cefeidi nelle galassie con distanze note, possono quindi utilizzare le supernove in quelle galassie per calibrare ulteriormente le vere luminosità. Queste misurazioni perfezionate contribuiscono a una determinazione più accurata della costante di Hubble.

Comprendere la costante di Hubble è fondamentale per svelare i misteri dell'espansione dell'universo e del suo destino ultimo. Le capacità di Webb svolgono un ruolo cruciale nel perfezionare la nostra comprensione di questo parametro fondamentale e nel svelare la tensione di Hubble.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb della NASA

– “La costante di Hubble: svelare il tasso di espansione dell’universo” (articolo fonte)