Il mercato di Boston chiude i negozi tra sfratti e problemi finanziari

Sommario:

Boston Market, una catena di polli allo spiedo un tempo popolare, ha dovuto affrontare una serie di chiusure e casi di sfratto in tutto il paese, con le chiusure più recenti avvenute nel sud della Florida. Il principale fornitore della catena, US Foods, ha rescisso il suo accordo di distribuzione con Boston Market dopo aver intentato una causa sostenendo debiti non pagati per 11.6 milioni di dollari. Ciò ha portato i gestori dei negozi a cercare fornitori alternativi e a lottare per mantenere i negozi riforniti degli ingredienti necessari. Di conseguenza, molte località non sono state in grado di pagare l’affitto, portando i proprietari a intentare azioni legali di sfratto.

Tuttavia, le chiusure hanno lasciato i dipendenti in una situazione difficile, con molti che cercano salari non pagati per i loro ultimi due mesi di lavoro. I tentativi di contattare la Boston Market Corporation e il suo presidente, Jignesh “Jay” Pandya, non hanno avuto successo, lasciando i lavoratori incerti su come recuperare i propri guadagni.

Le chiusure e gli sfratti hanno avuto un impatto significativo sui negozi del Boston Market nel sud della Florida. Le sedi nelle contee di Broward, Palm Beach e Miami-Dade sono state oggetto di azioni legali di sfratto, con i proprietari che hanno rivendicato le loro proprietà a causa di affitti non pagati. I negozi sono stati contrassegnati con avvisi di sfratto, lasciando dietro di sé un futuro incerto per la catena nella regione.

Oltre alle difficoltà finanziarie, il Boston Market ha dovuto affrontare anche le critiche dei clienti riguardo alla qualità del cibo e del servizio. I commenti sui social media hanno evidenziato la delusione per il cibo dall’aspetto generico servito in contenitori semplici, nonché per l’assenza di confezioni con marchio familiare.

I problemi del Boston Market derivano da una storia di cambiamenti di proprietà e sfide finanziarie. Nonostante un tempo vantasse oltre 1,000 sedi, la catena ha registrato un declino, con solo 326 negozi rimasti nel 2021. Gli sforzi per rivitalizzare il marchio con nuove voci di menu sono stati oscurati da cause legali con i fornitori e recensioni negative dei clienti.

Con numerose chiusure e problemi finanziari in corso, il futuro del mercato di Boston rimane incerto. La catena dovrà affrontare i debiti insoluti e migliorare la propria reputazione per riconquistare la fiducia dei dipendenti e dei clienti.