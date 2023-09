Andrea Larson stabilisce il record per il tempo più veloce conosciuto sul sentiero escursionistico superiore

Andrea Larson, originario di Wausau e direttore esecutivo di IRONBULL, ha compiuto un'impresa straordinaria completando l'intero Superior Hiking Trail (SHT) di 310 miglia in tempi record. Larson ha trascorso mesi a prepararsi per il viaggio, che comprendeva quattro viaggi di esplorazione per coprire oltre la metà del percorso. Nonostante dubitasse delle sue possibilità di finire, Larson mirava a stabilire un record per il tempo più veloce conosciuto (FKT) sullo SHT e ci riuscì finendo in soli sei giorni e dieci ore.

Il sentiero escursionistico superiore inizia a sud di Duluth al confine tra Wisconsin e Minnesota e termina in vista del Canada. Questo sentiero è noto per la sua asprezza, con rocce, radici e le montagne del dente di sega che presentano sfide lungo il percorso. Con un dislivello totale in salita e in discesa di 41,000 piedi, correre è spesso impossibile su questo percorso. Ogni anno circa 50,000-100,000 persone percorrono l'SHT, solo poche centinaia tentano di percorrere l'intero sentiero.

Larson inizialmente aveva pianificato di fare un'escursione autonoma, che le avrebbe consentito di ricevere aiuti da varie fonti lungo il percorso. Tuttavia, appena tre giorni prima del suo tentativo, ha deciso di passare alla categoria non supportata, obbligandola a portare con sé tutto ciò di cui aveva bisogno per tutte le 310 miglia. Lo zaino di Larson pesava circa 24 libbre all'inizio, ma ha abilmente risparmiato spazio attaccando i pasti liofilizzati all'esterno con le fascette fornite da suo marito.

A causa di circostanze impreviste, Larson ha dovuto riconsiderare il suo piano di iniziare dal Northern Terminus e ha deciso di iniziare altrove. Questo cambiamento significava che non poteva usufruire di alcun servizio a Duluth. Nonostante abbia dovuto affrontare la privazione del sonno, le alte temperature e i temporali verso la fine del suo viaggio, Larson ha completato le ultime 37 miglia in 23 ore.

Larson ha espresso il suo amore per il sentiero e la maestosa bellezza che mostrava, inclusi panorami mozzafiato, numerose cascate e vaste foreste brulicanti di flora e fauna. Questa incredibile esperienza ha senza dubbio consolidato il Sentiero escursionistico Superiore come un'avventura straordinaria e stimolante.