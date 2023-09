Apple annuncia la disponibilità di watchOS 10 con funzionalità entusiasmanti

By

Durante l'evento di lancio dell'iPhone 15 di Apple, la società ha rivelato che l'attesissimo watchOS 10 sarà ufficialmente disponibile il 18 settembre. Questo aggiornamento non è solo un significativo restyling per watchOS, ma riporta anche l'amata funzionalità "Sguardi" dell'Apple Watch originale.

Uno dei cambiamenti più notevoli in watchOS 10 è il passaggio dal concentrarsi sulle singole app all'utilizzo dei widget su ogni quadrante. La semplice rotazione della corona digitale garantisce agli utenti un rapido accesso a varie funzionalità come timer, musica o persino un episodio di podcast trasmesso in streaming.

Apple sembra aver preso in considerazione la confusione che molti utenti devono affrontare riguardo al multitasking su watchOS. Riorientando la piattaforma verso attività più semplici, invece di sfogliare più schermate dell'app, l'esperienza dell'utente diventa più intuitiva. È possibile che Apple abbia riconosciuto la popolarità del quadrante Siri, che forniva una gamma simile di widget, e abbia deciso di sfruttare questo concetto.

Oltre ai nuovi quadranti, Palette, Woodstock e Snoopy, watchOS 10 include numerosi altri miglioramenti. L'app Attività consente agli utenti di aggiungere scorciatoie agli angoli, offrendo una comodità ancora maggiore. Inoltre, l'app Compass registra automaticamente la posizione dell'ultima connettività cellulare, garantendo che gli utenti possano facilmente tornare indietro per effettuare una chiamata di emergenza, se necessario.

Tuttavia, è importante notare che watchOS 10 sarà compatibile solo con Apple Watch Series 4 o modelli successivi e richiede un iPhone XS con iOS 17.

Con il rilascio di watchOS 10, gli utenti di Apple Watch possono aspettarsi un'esperienza più snella e dinamica. Rimani aggiornato con tutte le notizie dall'evento "Wonderlust" di Apple qui.

Definizioni:

– watchOS: Il sistema operativo sviluppato da Apple appositamente per il suo Apple Watch.

– Sguardi: una funzionalità dell'Apple Watch originale che consentiva agli utenti di visualizzare le informazioni essenziali dalle app senza doverle aprire.

– Widget: applicazioni piccole e compatte che forniscono informazioni o funzionalità specifiche sullo schermo del dispositivo di un utente.

Fonte:

– Apple (annuncio ufficiale)