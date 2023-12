Storni: il balletto aereo della natura

Riepilogo: Le fotografie e i filmati accattivanti del fotografo danese Søren Solkær mostrano l'affascinante bellezza degli storni mentre si impegnano in formazioni di volo sincronizzate note come mormorii. Queste esibizioni acrobatiche, raffigurate nel prossimo libro di Solkær “Starling”, catturano l'eleganza e la fluidità di migliaia di storni che si librano nei cieli crepuscolari d'Europa. Il lavoro di Solkær non solo mette in mostra il maestoso balletto aereo eseguito da questi uccelli, ma fornisce anche uno sguardo ravvicinato alle loro piume attraverso immagini microscopiche. I mormorii degli storni, caratterizzati da movimenti altamente coordinati e forme evocative, fungono da accattivante strategia di difesa contro i predatori. L'esplorazione di Solkær di queste esposizioni collettive non solo celebra lo spettacolo visivo ma getta anche luce sulla natura complessa e misteriosa di questi incontri.

Mormorii, un'affascinante danza aerea

I cieli al tramonto si animano mentre migliaia di storni convergono, trasformando l'atmosfera in un magnifico arazzo di forme e movimenti. Conosciuti come mormorii, questi raduni affascinano gli spettatori mentre gli storni si girano e si girano secondo schemi altamente coordinati. Ogni uccello adatta perfettamente il suo volo per adattarsi ai movimenti dei suoi vicini, creando una coreografia fluida che si diffonde attraverso lo stormo.

Lo “Storno” di Søren Solkær: una celebrazione del capolavoro della natura

Nel suo prossimo libro, “Starling”, il famoso fotografo Søren Solkær presenta una raccolta di immagini sorprendenti, che catturano l'essenza dei mormorii. Attraverso l'obiettivo di Solkær, gli spettatori vengono trasportati in un mondo in cui i confini tra l'individuo e il collettivo si confondono. L'abilità di Solkær di congelare questi momenti effimeri rivela l'intricata bellezza di ogni battito d'ali mentre gli uccelli solcano il cielo.

Una strategia di difesa in sincronia

Sebbene l’esatta natura dei mormorii rimanga oggetto di studio, i ricercatori hanno scoperto spunti interessanti. La presenza di predatori, come gli sparvieri, spinge gli storni a formare mormorii più grandi e più duraturi, suggerendo che queste manifestazioni aeree potrebbero essersi evolute come meccanismo di difesa. Restando uniti, gli storni confondono e scoraggiano efficacemente potenziali minacce.

L'esplorazione microscopica di Solkær

Oltre a catturare i movimenti ampi dei mormorii, Solkær approfondisce gli intricati dettagli delle piume degli storni. Utilizzando la microscopia ottica ed elettronica, presenta ai lettori immagini ravvicinate che rivelano la notevole complessità e bellezza di questi ornamenti aviari. L'esplorazione di Solkær si estende oltre i cieli, offrendo uno sguardo al mondo microscopico che esiste all'interno degli uccelli stessi.

Un disegno a inchiostro contro l'orizzonte

Solkær descrive l’espressione visiva creata dai mormorii come simile a “un disegno a inchiostro o una pennellata calligrafica”. Le forme e le linee formate dallo stormo sullo sfondo del cielo ricordano onde di interferenza e astrazioni matematiche. Queste forme d'arte naturali affascinano e ispirano, lasciando gli spettatori in soggezione davanti agli intricati motivi incisi all'orizzonte.

“Starling” di Solkær invita il pubblico ad assistere allo spettacolo mozzafiato dei mormorii, mettendo in mostra la bellezza della sincronia della natura. Il libro, in uscita il 26 dicembre 2023, promette di trasportare i lettori nel mondo etereo degli storni mentre si impegnano nel loro balletto aereo attraverso i cieli europei.