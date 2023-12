Un bambino di 9 anni dell'Alabama impersona Rocky Balboa e impressiona Sylvester Stallone

By

Titolo: Il fenomeno di 9 anni impersona Rocky Balboa e affascina Sylvester Stallone

Ro Knight, un bambino di 9 anni dell'Alabama, ha mostrato le sue impressionanti capacità di imitazione quando ha incontrato Sylvester Stallone durante la celebrazione del "Rocky Day" di Filadelfia. Vestito con l'iconica giacca tigrata di Rocky Balboa, Knight si avvicinò a Stallone e recitò un famoso discorso tratto dal film "Rocky Balboa". La folla è rimasta a bocca aperta quando Stallone si è unito a Knight in un'appassionata dichiarazione di determinazione. Il momento commovente catturato dal video è diventato rapidamente virale.

L'ammirazione di Knight per la serie “Rocky” risale alla sua prima infanzia, quando iniziò a guardare i film con suo padre. La sua dedizione nel comprendere il personaggio di Stallone e il suo impegno nel perfezionare la performance lo hanno portato a memorizzare la sceneggiatura e a provare instancabilmente.

Il suo talento ha attirato l'attenzione di altre figure importanti del settore, tra cui Hulk Hogan, che ha incoraggiato la famiglia di Knight a stabilire una presenza sui social media. Successivamente, anche gli incontri di Knight con Hogan sono diventati virali, consolidando il suo status di stella nascente dei social media.

Gli agenti di Stallone hanno riconosciuto lo straordinario talento di Knight e gli hanno offerto la merce Rocky dal negozio di Stallone appena aperto a Filadelfia. Questo riconoscimento è culminato nell'invito di Knight al prestigioso evento “Rocky Day”, dove ha avuto l'opportunità di incontrare Stallone faccia a faccia.

Sebbene Knight abbia espresso un po' di nervosismo iniziale quando si è avvicinato sia a Hogan che a Stallone, ha trovato il coraggio di superare le sue paure e offrire performance straordinarie. Knight aspira a seguire le orme di Stallone e intraprendere una carriera nella recitazione. Il suo ruolo da sogno sarebbe quello di apparire nel prossimo capitolo della serie “Creed”, affermando con entusiasmo di essere disposto a interpretare qualsiasi personaggio che Stallone desideri.

L'incontro tra Knight e Stallone ha messo in mostra un commovente legame tra due generazioni, sottolineando l'impatto duraturo dell'iconico personaggio di Stallone e l'ispirazione che continua a fornire ai giovani fan come Ro Knight.