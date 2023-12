Il distretto scolastico di Warwick saluta i membri del consiglio di lunga data

By

Riepilogo: il distretto scolastico di Warwick ha tenuto la riunione del consiglio il 21 novembre, durante la quale cinque membri hanno salutato la comunità dopo un totale di 42 anni di servizio. Il presidente Todd Rucci, in carica per 14 anni, fu tra coloro che si dimisero. I membri del consiglio uscenti hanno espresso la loro gratitudine agli amministratori, agli educatori e agli altri membri del consiglio per la loro dedizione a un'istruzione pubblica di qualità. Hanno inoltre esortato il consiglio entrante a dare priorità alle esigenze degli studenti.

In un discorso emozionante, Rucci ha incoraggiato i nuovi membri del consiglio eletti a fare affidamento sull'esperienza e sul sostegno dell'amministrazione mentre iniziano il loro mandato. Ha ricordato loro di tenere sempre gli studenti come luce guida. Anche il vicepresidente Ed Browne ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di servire, riconoscendo l'onore e il privilegio che è stato. Ha elogiato la diligenza degli amministratori e degli educatori nel fornire un'istruzione di qualità a tutti gli studenti.

Nelson Peters, un altro membro del consiglio uscente, ha sottolineato la gioia che ha tratto dal suo servizio, definendolo un'esperienza appagante. Ha esortato il consiglio entrante a non perdere di vista l'importanza di ogni studente. Lisa Miller, entrata a far parte del consiglio di amministrazione nel 2019, ha riconosciuto la curva di apprendimento che ha dovuto affrontare inizialmente e ha ringraziato i suoi colleghi per la loro guida. Ha espresso la sua passione nel servire gli studenti e nel soddisfare i loro bisogni.

Leslie Penkunas, l'ultimo membro del consiglio uscente, vedeva il suo servizio come un modo per sostenere l'istruzione di tutti gli studenti, anche durante i momenti difficili. Ha esortato i membri entranti a dare priorità al benessere degli studenti sopra ogni altra cosa. Come regalo di addio, i restanti membri del consiglio hanno donato alla Warwick Education Foundation una generosa donazione di 500 dollari per sostenere i programmi educativi.

La riunione del consiglio di Warwick includeva anche la nomina di Benjamin Long come assistente preside delle scuole elementari John Beck e John R. Bonfield. Inoltre, sono stati approvati diversi nuovi programmi educativi, tra cui il programma Relazioni sicure e sane per studenti con disabilità e un corso di alfabetizzazione finanziaria per il prossimo anno scolastico.

La comunità ha riconosciuto le enormi scarpe che i membri del consiglio uscenti hanno lasciato da riempire, con l'ex presidente del consiglio Michael Landis che ha espresso gratitudine per i loro anni collettivi di servizio. I neoeletti membri del consiglio presteranno giuramento il 5 dicembre, segnando un nuovo capitolo per il distretto scolastico di Warwick.