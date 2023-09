Warbits+: iscrizioni alla beta aperta ora disponibili per dispositivi mobili e PC

By

Warbits di Risky Lab, un'amata versione del classico gameplay di Advance Wars, è stato sottoposto a una ricostruzione completa per includere dimensioni dello schermo moderne, gioco multipiattaforma, supporto per la creazione di comunità e vari miglioramenti della qualità della vita. Le iscrizioni alla beta aperta per Warbits+ sono ora disponibili sia su Steam che su iOS e rimarranno aperte fino al 20 settembre.

Warbits+ uscirà su PC il mese prossimo, mentre la data di uscita della versione mobile deve ancora essere annunciata. Tuttavia, i giocatori possono inserire il gioco nella lista dei desideri su Steam e nel frattempo persino scaricare la demo. La nuova versione conterrà 6 missioni campagna, 4 missioni schermaglia, 4 missioni puzzle, un editor di mappe e supporto per il multiplayer sia locale che online.

Il gioco originale Warbits è stato molto apprezzato, come dimostrato dal suo post-mortem positivo e dal riconoscimento come Gioco della settimana al momento della sua uscita. L'imminente open beta di Warbits+ è molto attesa, con i giocatori ansiosi di provare il gameplay migliorato su Steam Deck e iPad.

Se non hai giocato all'originale Warbits o Advance Wars, potrebbe valere la pena dare un'occhiata alle recensioni per avere un'idea della natura avvincente del gioco e del gameplay strategico. Per rimanere aggiornato sulle ultime novità e sviluppi riguardanti Warbits+, visita il sito ufficiale.

