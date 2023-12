Una nuova svolta sul pedale overdrive Tumnus al germanio

By

Sommario:

In questo articolo esploriamo l'ultima aggiunta alla famiglia di pedali overdrive Tumnus: il Germanium Tumnus. Con la sua fornitura limitata di diodi al germanio, questa nuova versione mira a catturare l'essenza dell'ambito pedale Klon Centaur. Diamo uno sguardo più da vicino alle sue caratteristiche, lo confrontiamo con il modello Gold originale e discutiamo del suo potenziale come preziosa aggiunta alla pedaliera di qualsiasi chitarrista.

Il Germanium Tumnus è un aggiornamento che vale il prezzo più alto? Il Tumnus originale utilizzava diodi al silicio, offrendo un suono unico. Tuttavia, questa edizione limitata del Germanium Tumnus fa un ulteriore passo avanti incorporando i diodi al germanio che sarebbero stati utilizzati nel Klon. Il risultato? Un pedale che offre un clipping più morbido rispetto alla sua controparte in silicio, che ricorda gli stessi Klon.

Il danese Pete, che notoriamente scelse il Tumnus originale rispetto a un vero Klon Centaur in un test alla cieca, scoprì che il Germanium Tumnus apportava un tono più orientato agli acuti. D'altra parte, Lee Anderton ha notato un leggero guadagno in più nel Tumnus d'oro. Queste sottili differenze suggeriscono che entrambi i pedali hanno qualcosa di unico da offrire, a seconda delle preferenze personali e del suono desiderato.

I paragoni con il Klon Centaur possono accendere dibattiti, ma Andertons riconosce che i klone disponibili oggigiorno offrono una qualità notevole a una frazione del prezzo. Il Tumnus, in entrambe le sue iterazioni, cattura con successo l'essenza del Klon, offuscando i confini tra originale e clone.

In definitiva, secondo Andertons, il Tumnus Germanium è il pedale Wampler più vicino a quello reale. Tuttavia, il morso aggiunto percepito del Tumnus d'oro potrebbe risuonare con alcuni giocatori. Quindi non esiste necessariamente un'opzione “migliore” tra i due: entrambi suonano fantastici.

Un vantaggio notevole che vanta Tumnus è la sua dimensione compatta. Mentre altri pedali tentano di replicare il tono del Klon, il Tumnus riesce a racchiudere la sua magia in un piccolo contenitore. Ciò lo rende un'opzione interessante per i chitarristi con spazio limitato sulla pedaliera o per coloro che cercano un pedale overdrive versatile che offra il tono.

In conclusione, il Germanium Tumnus mette in mostra l'impegno di Wampler nel fornire ai chitarristi incredibili opzioni timbriche. Sia che tu scelga la versione in germanio o oro, entrambi i pedali offrono la possibilità di sperimentare la magia del Klon Centaur a un prezzo più conveniente. Quindi, perché fermarsi a uno? Il Germanium Tumnus potrebbe semplicemente meritare un posto accanto al suo fratello dorato sulla tua pedaliera.