Vendite natalizie a Walmart: incertezza in vista

Le vendite natalizie presso Walmart sono state forti, con gli acquirenti che si riversano nel colosso della vendita al dettaglio per generi alimentari e regali. Tuttavia, il CEO di Walmart Doug McMillon ha espresso preoccupazione per la natura imprevedibile delle vendite nei mesi successivi all’alta stagione dello shopping. In un'intervista con “Squawk on the Street” della CNBC, McMillon ha sottolineato l'impatto dell'aumento dei saldi delle carte di credito e della diminuzione dei conti bancari delle famiglie sulla spesa dei consumatori.

McMillon ha riconosciuto che quest’anno i consumatori hanno mostrato più resilienza del previsto, ma ha sottolineato l’incertezza del prossimo anno. Ha citato la significativa diminuzione dei prezzi dei beni di largo consumo, come i giocattoli, a causa della deflazione. Secondo McMillon, i prezzi in questa categoria sono diminuiti di circa il 5% rispetto all'anno precedente. Ad esempio, Walmart offre attualmente 25 articoli giocattolo sotto i 25 dollari, inclusa un'auto Hot Wheels al prezzo di 1.18 dollari.

Mentre i prezzi dei prodotti alimentari sono rimasti relativamente stabili, le vendite di prodotti non alimentari hanno iniziato a riprendersi. McMillon ritiene che i prezzi più bassi dei prodotti in generale creeranno una dinamica interessante nel prossimo anno, richiedendo ai rivenditori di incrementare i volumi per compensare la diminuzione del prezzo per articolo.

Nonostante le sfide della deflazione, Walmart è riuscita a sovraperformare molti altri rivenditori grazie alla sua grande attività di generi alimentari e alla reputazione di prezzi bassi. A novembre, le azioni Walmart sono aumentate di quasi il 10% e la società prevede che le vendite nette consolidate aumenteranno dal 5% al ​​5.5% per l’anno fiscale.

In conclusione, le vendite natalizie di Walmart sono state forti, ma McMillon rimane cauto riguardo al futuro. L’impatto dell’aumento dei saldi delle carte di credito e della diminuzione dei conti bancari delle famiglie sulla spesa dei consumatori, insieme alla deflazione dei prezzi delle merci in generale, ha gettato incertezza sulle vendite future. Walmart dovrà trovare modi per aumentare il volume al fine di compensare la diminuzione del prezzo per articolo. Nonostante le sfide, Walmart rimane fiduciosa nella propria capacità di stimolare la crescita e soddisfare le previsioni di vendita.