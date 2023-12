L'impatto della deflazione sulla strategia di Walmart

L'amministratore delegato di Walmart, Doug McMillon, ha riconosciuto che la deflazione sta creando una nuova dinamica per il colosso della vendita al dettaglio, poiché alcuni articoli sperimentano prezzi più bassi. Mentre i prezzi della categoria alimentare sono rimasti stabili, i prezzi dei beni generali sono diminuiti di circa il 5% rispetto allo scorso anno. Ad esempio, Walmart offre 25 articoli giocattolo per meno di $ 25 durante le festività natalizie, inclusa un'auto Hot Wheels al prezzo di $ 1.18.

McMillon ha osservato che il calo dei prezzi potrebbe avere un impatto sulle vendite dell'azienda nel prossimo anno. Tuttavia, ha espresso fiducia nella capacità di Walmart di guidare la crescita nonostante questa sfida. Il volume delle vendite non alimentari ha già iniziato a riprendersi, e lo shopping per il rientro a scuola gioca un ruolo significativo in questa ripresa.

L'attenzione del rivenditore su una grande attività di generi alimentari e la sua reputazione per i prezzi bassi hanno consentito a Walmart di sovraperformare molti altri rivenditori in un mercato in rallentamento. A novembre, il prezzo delle azioni di Walmart aveva raggiunto il massimo storico e le sue azioni erano aumentate di quasi il 10% dall'inizio dell'anno.

Anche se la deflazione pone delle sfide, McMillon ha sottolineato l’importanza di prezzi più bassi per i consumatori, che spesso si trovano ad affrontare vincoli di bilancio. In definitiva, Walmart mira a trovare un equilibrio tra l’offerta di prezzi competitivi e la crescita delle vendite.

Le previsioni per l'intero anno di Walmart prevedono un aumento dal 5% al ​​5.5% delle vendite nette consolidate e un utile per azione rettificato compreso tra 6.40 e 6.48 dollari per l'anno fiscale. Ponendo l’accento sulla fornitura di valore ai clienti, Walmart mira a navigare nel panorama in evoluzione della vendita al dettaglio pur rimanendo competitivo in un ambiente di deflazione.