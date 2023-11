Le azioni Microsoft raggiungono livelli record mentre la scossa di OpenAI manda onde d'urto

Le azioni di Microsoft sono salite ai massimi storici lunedì dopo la notizia che Sam Altman, ex CEO di OpenAI, si sarebbe unito a Microsoft per guidare un nuovo team di ricerca sull'intelligenza artificiale avanzata insieme al co-fondatore Greg Brockman. La mossa inaspettata ha provocato onde d’urto nel mondo della tecnologia, sorprendendo sia gli addetti ai lavori che gli investitori del settore.

Sebbene l’accordo tra Altman e Microsoft non sia ancora ufficiale, analisti ed esperti lo stanno già pubblicizzando come un’importante vittoria per il colosso della tecnologia. Rishi Jaluria, amministratore delegato di RBC Capital Markets, lo ha definito un "enorme colpo di stato per Microsoft", sottolineando la reputazione di Altman come visionario dell'intelligenza artificiale.

Rimangono preoccupazioni su come l'incertezza di OpenAI influenzerà l'attività di Microsoft a breve termine, in particolare per quanto riguarda i servizi cloud Azure di Microsoft, che venivano utilizzati da OpenAI. Tuttavia, gli analisti ritengono che coinvolgere Altman e il suo team potrebbe in definitiva essere un risultato migliore per Microsoft nel lungo periodo.

L’assunzione di Altman e Brockman posiziona Microsoft come datore di lavoro di destinazione per gli ingegneri dell’intelligenza artificiale generativa, consolidando ulteriormente la sua leadership nel settore. D’altra parte, OpenAI è alle prese con scosse di assestamento, come dimostra una lettera firmata da oltre 500 dipendenti che sollecitano il consiglio di amministrazione a dimettersi o ad affrontare dimissioni di massa.

Sia gli investitori che gli analisti vedono questo come un vantaggio strategico significativo per Microsoft, poiché non solo preserva la roadmap dei prodotti AI, ma presenta anche una formidabile concorrenza per le startup di intelligenza artificiale generativa e Google DeepMind.

Come risultato di questi sviluppi, lunedì le azioni Microsoft hanno chiuso a 377.44 dollari, in crescita di oltre il 2%. La reazione positiva del mercato riflette la fiducia nella capacità di Microsoft di mantenere la propria posizione di leader nello spazio dell'intelligenza artificiale, nonostante la recente interruzione di OpenAI.

FAQ

Cos'è OpenAI?

OpenAI è un laboratorio leader di ricerca sull'intelligenza artificiale fondato con la missione di garantire che l'intelligenza generale artificiale (AGI) porti benefici a tutta l'umanità. È stato co-fondato da Sam Altman e Greg Brockman.

Cos'è l'IA generativa?

L’intelligenza artificiale generativa si riferisce al campo dell’intelligenza artificiale che si concentra sulla creazione di modelli, algoritmi e sistemi in grado di generare contenuti nuovi e originali, come immagini, testo o musica.

Che cos'è Microsoft Azure?

Microsoft Azure è una piattaforma e un servizio di cloud computing offerto da Microsoft. Fornisce un'ampia gamma di servizi cloud, tra cui macchine virtuali, storage, analisi e funzionalità di intelligenza artificiale, per aiutare le aziende a creare, distribuire e gestire applicazioni e servizi.

Che impatto ha l'assunzione di Sam Altman sulle azioni di Microsoft?

L'assunzione di Sam Altman è vista come uno sviluppo positivo per Microsoft, che porta ad un aumento della fiducia degli investitori e ad un'impennata del prezzo delle azioni della società. La reputazione di Altman come visionario dell'intelligenza artificiale e il vantaggio strategico ottenuto da Microsoft con la sua aggiunta al team sono visti come fattori che contribuiscono a questa reazione positiva del mercato.