Wahoo presenta il nuovo rullo Kickr Move Turbo e il nuovo Kickr Bike Shift

Wahoo, il popolare marchio tecnologico di ciclismo indoor, ha annunciato il rilascio di due nuovi prodotti: il turbo trainer Kickr Move e la smart bike Kickr Bike Shift. Kickr Move si posiziona al vertice della gamma di rulli smart turbo Trainer Kickr di Wahoo e vanta nuove funzionalità di movimento che mirano a fornire una sensazione di guida più naturale e a migliorare il comfort dell'utente, al prezzo di $ 1,599.99 USD. D'altra parte, il Kickr Bike Shift si trova sotto il Kickr Bike V2 e semplifica alcune funzionalità, al prezzo di $ 2,999.99 USD.

Il Kickr Move è dotato di una "pista a gravità" da otto pollici che consente all'hardware principale del turbo trainer di scivolare avanti e indietro su una pista curva, fornendo una piccola quantità di movimento laterale. Ciò consente alla bici di viaggiare liberamente durante gli allenamenti, riducendo l'affaticamento e migliorando l'efficienza complessiva. Il binario scorrevole è bloccabile per un facile trasporto e montaggio della bicicletta. Per accoppiare Kickr Move con Kickr Climb, è necessario un adattatore hardware aggiuntivo ma può essere acquistato separatamente.

In termini di specifiche, Kickr Move offre connettività Bluetooth, ANT+ e WiFi, nonché una precisione di potenza entro l'1%. Può gestire una resistenza massima di 2,200 watt e ha un intervallo di gradiente simulato compreso tra -10% e 20%. Include anche funzionalità come ERG Easy Ramp e Race Mode per esperienze di allenamento migliorate. Il Kickr Move viene fornito con una cassetta SunRace 11-11T a 28 velocità, che è ancora l'opzione preferita tra gli utenti Wahoo.

Per quanto riguarda Kickr Bike Shift, è un'opzione di bici intelligente più economica con telaio in acciaio e pesa 40 kg. Offre 2200 watt di resistenza, connettività WiFi e precisione di misurazione della potenza entro l'1%. A differenza della Kickr Bike V2, la Kickr Bike Shift non ha una funzione di inclinazione o una funzione di inerzia motorizzata. Tuttavia, mantiene il sistema di regolazione dell'adattamento a cinque punti, la configurazione basata su app e leve e pulsanti configurabili.

Sia Kickr Move che Kickr Bike Shift sono immediatamente disponibili per l'acquisto. Il Kickr Move ha un prezzo di $ 1,599.99 USD, mentre il Kickr Bike Shift costa $ 2,999.99 USD e la spedizione inizierà a fine settembre.

