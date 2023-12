Un nuovo studio mostra che gli occhiali per la realtà virtuale evocano la risposta alla paura nei topi

Un recente studio condotto da ricercatori della Northwestern University ha dimostrato l’efficacia degli occhiali per realtà virtuale (VR) nell’evocare risposte di paura e ansia nei topi. I ricercatori hanno sviluppato obiettivi VR in miniatura, di 12 millimetri di diametro, che immergono i topi in ambienti virtuali che percepiscono come reali.

I precedenti tentativi di creare ambienti VR per i topi sono stati limitati dalla tecnologia, poiché i topi possiedono un ampio campo visivo e sono più percettivi nei confronti dell’ambiente fisico circostante. Tuttavia, i progressi nella tecnologia VR hanno consentito ai ricercatori di progettare apparecchiature più piccole che possano adattarsi all’anatomia dei topi.

Gli occhiali VR sono costituiti da lenti curve che comprendono il campo visivo dei topi e forniscono colori e luci realistici attraverso un piccolo schermo e una fotocamera a 180 gradi. Utilizzando Unity, un'applicazione per videogiochi 3D, i ricercatori hanno creato un campo virtuale che includeva un tunnel e un tubo dell'acqua. I topi sono stati inoltre posizionati su un tapis roulant in schiuma in miniatura per simulare la locomozione.

Durante lo studio, è stato introdotto nel campo virtuale un disco nero, che imitava un predatore che attaccava i topi. I risultati hanno mostrato che i topi mostravano risposte di lotta o fuga, bloccandosi o scappando nel tunnel quando il disco si avvicinava a loro. I ricercatori hanno osservato che i neuroni della paura venivano emessi dai topi anche pochi minuti o ore dopo l'incontro, indicando un possibile rivivere l'esperienza.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per comprendere la paura, l’ansia e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) sia nei topi che negli esseri umani. Utilizzando i topi come modelli, i ricercatori possono ottenere informazioni su come il cervello elabora la paura e scoprire potenzialmente nuovi trattamenti per i disturbi legati all'ansia.

I ricercatori hanno reso disponibili online i progetti e i dati delle apparecchiature degli occhiali VR, incoraggiando altri scienziati a utilizzarli nei loro studi. Si prevede che questa svolta nella tecnologia VR contribuirà alle future scoperte scientifiche riguardanti la paura e il disturbo da stress post-traumatico, a beneficio della salute e del benessere umano.

Man mano che la tecnologia continua ad avanzare, il potenziale di metodi di ricerca innovativi si espande, fornendo ai ricercatori strumenti preziosi per studiare le complessità del cervello e del comportamento.