La Volkswagen Golf R 333: una hot hatch da record

Nel 2022, la Volkswagen ha celebrato il 20° anniversario della Golf R con un'edizione limitata. Al prezzo di 59,995 euro, la Golf R 20 Years Edition era una hot hatch a trazione integrale che catturò l'attenzione degli appassionati. Tuttavia, la VW non aveva ancora superato i limiti delle prestazioni e del lusso. Proprio quest'anno è stata reintrodotta la Golf R 333, una versione più potente ed evoluta del suo predecessore. Con un prezzo sbalorditivo di 76,410 euro, questo modello divenne la Golf più costosa mai prodotta.

In una straordinaria dimostrazione di domanda, tutte le 333 unità della Golf R 333 sono state esaurite in soli otto minuti dalla disponibilità. Sebbene l'edizione 20 anni fosse disponibile in più paesi, questa versione era esclusiva per gli acquirenti tedeschi, aumentandone lo status di veicolo molto ricercato. Superando il prezzo dell'Audi RS3, la Golf R 333 si avvicinava addirittura al costo di una Porsche 718 Cayman S.

Per rendere l'esperienza di consegna davvero indimenticabile, i clienti sono stati invitati all'Autostadt di Wolfsburg, dove li aspettavano oltre 20 Golf R 333 con specifiche identiche. Questi veicoli presentavano la caratteristica vernice giallo lime metallizzato, cerchi neri Estoril da 19 pollici, uno scarico quadruplo Akrapovič e un cambio DSG. Sotto il cofano, un motore turbo a benzina da 2.0 litri erogava l'impressionante potenza di 328 cavalli e 309 lb-ft di coppia, spingendo l'auto da 0 a 62 km/h in soli 4.6 secondi.

Per gli appassionati di auto l'Autostadt è una destinazione importante. Situato vicino allo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg, funge da attrazione per i visitatori simile al famoso BMW Welt. In collaborazione con l’Autostadt, la Volkswagen ospiterà presto il GTI Meeting dal 26 al 28 luglio del prossimo anno. Questo evento segue le orme del defunto Wörthersee GTI, che si svolgeva dal 1982 ma è stato spostato per decisione del comune locale Maria Wörth.

Mentre la Volkswagen pianifica un restyling di metà ciclo per la Golf R nel 2024, c’è ancora entusiasmo per gli appassionati. Il potenziale per future edizioni speciali ultra costose ci porta a chiederci se un giorno VW fisserà il prezzo di una Golf alla sbalorditiva cifra di 100,000 euro. Tuttavia, con la nona generazione della Golf che diventerà un veicolo elettrico nel 2028, i giorni della variante Golf R ad alte prestazioni dotata di motore a combustione interna potrebbero essere contati. Non perdere l'occasione di provare l'emozione della Golf R finché puoi.

FAQ

Qual era il prezzo della Volkswagen Golf R 333?

La Golf R 333 aveva un prezzo di 76,410 euro, rendendola la Golf più costosa mai prodotta.

Quanto tempo è stato necessario per la vendita di tutte le Golf R 333?

Tutte le 333 unità della Golf R 333 furono vendute entro soli otto minuti dalla loro disponibilità.

Dove è stata consegnata ai clienti la Golf R 333?

La Golf R 333 è stata consegnata ai clienti presso l'Autostadt di Wolfsburg, in Germania, dove erano in attesa oltre 20 veicoli identici.

La Golf R 333 era disponibile al di fuori della Germania?

No, la Golf R 333 era disponibile esclusivamente per gli acquirenti in Germania.

Cos'è l'Autostadt?

L'Autostadt è un'attrazione turistica situata accanto alla fabbrica Volkswagen a Wolfsburg, simile al BMW Welt.