La controversia circonda le somiglianze tra le illustrazioni dell'equipaggio del Void e le navi piramidali di Destiny 2

Hutlihut Games, lo sviluppatore di Void Crew, ha dovuto affrontare una reazione negativa da parte della community di Destiny a causa delle somiglianze tra le navi piramidali presenti nel gioco e quelle di Destiny 2. Uno degli artisti senior di Hutlihut ha riconosciuto di essersi ispirato al lavoro di Bungie.

Void Crew, un simulatore spaziale d'avventura pubblicato da Focus Entertainment, ha suscitato entusiasmo per il suo prossimo lancio in accesso anticipato il 7 settembre condividendo opere d'arte promozionali. Mentre molti ammiravano la qualità estetica e visiva dell'artwork, altri sollevavano dubbi sulla somiglianza tra una delle navi e quelle di Destiny 2.

In risposta alle critiche, Kristoffer Nissen, il 3D Senior Artist di Hutlihut, ha affrontato le accuse nel Discord ufficiale di Void Crew. Nissen ha ammesso che l'ispirazione è stata effettivamente tratta da Destiny, affermando che il linguaggio di design dell'Hollow incorporava elementi come forme geometriche senza vita, macchinari e dettagli simili a insetti.

Tuttavia, Nissen ha anche chiarito che il processo di progettazione prevedeva la creazione di documenti di progettazione e idee per i nemici nel gioco. L'intenzione era quella di avere una varietà di tipi di nemici, inclusi nemici di livello basso, medio e alto, con differenziazione in dimensioni e altre caratteristiche.

Nonostante abbia difeso le scelte artistiche, Nissen ha riconosciuto che Hutlihut potrebbe aver bisogno di riconsiderare alcuni artwork per assicurarsi che risaltino più chiaramente rispetto a Destiny 2.

Questa controversia non riguarda solo Hutlihut Games, poiché la stessa Bungie è stata accusata di copia. In passato, un filmato iconico che rivelava l'origine del Testimone in Destiny 2 ha attirato critiche per aver utilizzato l'artwork di un fan senza permesso. Bungie in seguito si scusò, diede credito all'artista e fornì un risarcimento.

In conclusione, le somiglianze tra le Navi Piramidali in Void Crew e Destiny 2 hanno suscitato polemiche all'interno della comunità dei videogiocatori. Hutlihut Games ha riconosciuto di aver tratto ispirazione da Destiny, ma ha anche enfatizzato gli elementi unici nel design del loro gioco. Resta da vedere come l’azienda affronterà questo problema in futuro.

Fonte:

– Articolo: Kurt Perry, pubblicato: 2023-09-07, aggiornato: 2023-09-07

– Equipaggio del Vuoto (Discord)